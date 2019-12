Bauli, continua crescita. Fatturato sfiora mezzo miliardo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Continua la, che hain aumento di 16,7 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, e un, in rispetto ai 10,2 milioni di euro del 2017-2018. Il Gruppo – viene evidenziato in una nota – conferma la propriadove detiene unacon i brand, che nel 2019 ha festeggiato i 100 anni di storia.Un risultato, che – si legge nella nota – posiziona il Gruppo Bauli come principale player del settore, riflette i continui investimenti negli impianti produttivi e in ricerca e sviluppo. "Ci impegnamo – commenta– per una crescita stabile grazie all'innovazione nel settore delle ricorrenze, in cui siamo leader, e nella differenziazione delle attività di business, intesa come ulteriore sviluppo della gamma di prodotti continuativi e maggiore presenza all'estero. L'Italia, nostro principale mercato, è al centro della strategia del Gruppo eper garantire sempre maggiore varietà e qualità ai nostri clienti".Oltre al business di Natale e Pasqua,ottenendo – fa sapere il Gruppo – "risultati estremamente positivi che riflettono la strategia di investimenti industriali per consolidare la capacità produttiva di questo segmento, a cui si aggiungono quelli in comunicazione per sostenere la crescita dei brand".Positiva anche lache oggi rappresentano ilin crescita rispetto ai bilanci precedenti. Il Gruppo Bauli, che, nel passato esercizio ha sviluppato ulteriormente la propria presenza indove nel 2017 ha aperto uno stabilimento. Nello specifico, il Gruppo si è impegnato nell'implementazione di una rete di distribuzione sempre più ampia e nello studio di, in cui l'azienda è presente in maniera crescente.20-12-2019 12:48