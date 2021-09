Basso rischio epidemico in gran parte dell'Italia: Rt scende assieme a incidenza

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, calcolato sui casi sintomatici accertati ed elaborato ai fini del monitoraggio della cabina di regia. Nell'ultimo periodo preso in esame, l'Rt medio èda 0,92, confermando un basso rischio epidemico. Cala anche, dato più osservato, che sda 64 della settimana precedente.Quattro Regioni/Province autonome sono classificate a rischio moderato - Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento- mentre le altre sono a rischio basso.Per quanto concerne l'incidenza per 100mila abitanti, invece, Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria registrano questa settimana il valore più alto.La riduzione del rischio è da attribuite ala diminuzione del tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid al 6,1% e del tasso di occupazione dei reparti ordinari al 7,2%.Quanto alla campagna vaccinazioni, la popolazione dei cinquantenni resiste al vaccino: ci sono ancora 3,4 milioni di italiani over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose. Si tratta del 12,3% della fascia d'età considerata.Secondo il consueto report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo, oltre la metà dei non vaccinati, circa 1,7 milioni di persone, sono nella fascia 50-59 anni e rappresentano circa il 17% della popolazione con questa fascia d'età.17-09-2021 03:47