BASF Italia, 2,1 miliardi di vendite nel 2024 con Ebitda in crescita di 24 milioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il 2024 per il Gruppo BASF in Italia è stato un anno difficile, ma che ha comunque visto un incremento dell'EBITDA di circa 24 milioni sull'anno precedente nonostante la flessione subita nelle vendite, che si è attestata a 2,120 miliardi di euro, con un – 8,2% rispetto al 2023. A condizionare i risultati dell'azienda, si legge in una nota, il particolare e complesso quadro geopolitico ed economico che ha caratterizzato il 2024, influenzato in particolare dalle tensioni internazionali legate ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e dal protrarsi della crisi del settore automobilistico sul mercato europeo che ha visto un calo nelle vendite di tutti i principali brand, compreso quelli attivi nel comparto della mobilità elettrica.Il Gruppo ha comunque riconfermato l'importanza del nostro mercato, tra i primi tre in Europa per fatturato., che costituiscono il 77,5% del totale vendite, è stato quello Nutrition & Care (+ 6,9%) che comprende vitamine, carotenoidi, steroli utilizzati nell'industria alimentare e l'intera gamma di tensioattivi, emulsionanti, polimeri, emollienti, attivi, pigmenti e filtri UV, confermando ancora una volta il Gruppo BASF in Italia come prezioso alleato per due delle principali eccellenze del Made in Italy: Alimentare e Personal Care. In leggera crescita anche il segmento Industrial Solutions (+2,1%), mentre hanno sofferto i segmenti Chemicals e Materials.Per quanto concerne le(22,5% del totale vendite) il miglior segmento è stato quello di Agricultural Solutions (+7.8% rispetto all'anno precedente), che prosegue nel percorso di integrazione nell'offerta dei prodotti di Hort@ – azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore agricolo, acquisita da BASF nel 2022 – con l'obiettivo di confermarsi player di riferimento in Italia per l'Agricoltura 4.0.Gliin Italia nel periodo 2020 - 2024 hanno raggiunto un totale di 190 milioni di euro (con una crescita del 35% nei cinque anni). Un trend che il gruppo conferma anche nel corso del 2025., ha commentato: "Il 2024 è stato un anno particolare per BASF in Italia. Nonostante ci sia stata una flessione sulle vendite del 8,2% rispetto al 2023, abbiamo riscontrato unache è cresciuto di 24 milioni di euro. Un risultato ottenuto perseguendo le politiche di contenimento dei costi e di attenzione ai mercati più promettenti e che riflette appieno i risultati dell'intero gruppo. L'andamento nazionale, ancora una volta, si conferma influenzato dall'andamento dell'industria europea e internazionale. Lo scenario geopolitico odierno, con la conseguente non competitività dei costi energetici, unito alla continua crisi del settore automobilistico in Europa, hanno inciso considerevolmente sulla domanda da parte dei nostri clienti. Il calo delle vendite è stato parzialmente mitigato dalla crescita in alcuni dei nostri segmenti come Agricultural Solutions e Nutrition&Care. Parte importante del successo di BASF in Italia è dovuta alleche proponiamo ai nostri clienti e che giocano un ruolo sempre più importante nel supporto alla trasformazione green delle singole industrie. Motivo di orgoglio per noi, resta, inoltre, il dato legato agli investimenti in Italia, che nell'anno appena conclusosi ha raggiunto il picco massimo degli ultimi 5 anni. Il sito che più ne ha beneficiato è stato quello di Pontecchio Marconi, che resta il più importante insediamento produttivo del Paese. Sempre con grande soddisfazione posso affermare che anche. Una scelta audace in questo periodo storico, ma allo stesso tempo importante, che mostra quanto l'Italia continui a essere centrale per le attività del Gruppo".04-04-2025 16:58