BAPR, utile 2023 balza a 30,1 milioni di euro. NPL ratio netto a 2,4%

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la maggiore banca indipendente siciliana, ha chiuso il 2023 con undepurato delle componenti straordinarie pari a 39 milioni di euro, in incremento del 71,7% rispetto al 2022, mentre l'utile netto reported si attesta a 30,1 milioni di euro, in aumento del 32,5% a/a. Il margine di intermediazione si attesta a 191,3 milioni di euro. All'interno dell'aggregato, ilè pari a 140,8 milioni di euro rispetto a 108,1 milioni di euro nel 2022 (+30,2% a/a). Le commissioni nette ammontano a 49,6 milioni di euro, stabili a/a."Il 2023 è statonei diversi ambiti di progettualità della Banca, dando sempre maggiore velocità ed efficienza al modello di servizio offerto agli oltre 250.000 clienti - ha commentato l'- La redditività espressa dalla Banca, anche al netto dell'incremento del margine di interesse, si attesta in aumento e supera i target previsti dal Piano di Impresa Back to Bank. Con una base sociale in crescita, un business model strutturalmente sostenibile, una consolidata qualità dell'attivo ed un'eccellente solidità patrimoniale, Banca Agricola Popolare di Ragusa adesso può guardare oltre per cogliere pienamente le sfide e le opportunità che il mercato e i territori potranno offrire".Al 31 dicembre 2023 i, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una consistenza pari a 3.980,8 milioni di euro, in aumento dello 0,8% rispetto al valore dello scorso esercizio, con prestiti alla clientela in bonis in crescita dell'1,6% rispetto al 2022. I crediti deteriorati netti si attestano a 69,1 milioni di euro, in calo del 19,8% rispetto al 2022).L'lordo è al 4,3% (5,7% nel 2022), l'netto è al 2,4% (3,0% nel 2022) - migliore del target di fine piano -, il rapporto di copertura totale NPL è al 45,8% (64,2% e 42,8% rispettivamente per Sofferenze e UTP).Il comparto dellada clientela ammonta a 4.235,8 milioni di euro, mostrando una crescita pari a 58,5 milioni di euro (+1,4%) rispetto al 2022. Laammonta a 1.488 milioni di euro, in crescita rispetto al precedente esercizio di 279,9 milioni di euro (+23,2%). La(diretta e indiretta) è pari a 5.723,8 milioni di euro, in crescita di 338,4 milioni di euro pari al 6,3% in più rispetto al precedente esercizio e risulta composta per il 74% da raccolta diretta e per il 26% da raccolta indiretta.01-03-2024 12:55