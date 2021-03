Bankitalia, Visco: con misure anti-pandemia bilancio sfiora 1.300 miliardi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Gli"che abbiamo adottato nell'Eurosistema per contenere glisi sono riflessi sul2020 della. Lo ha detto il Governatoresottolineando che "la dimensione raggiunta dalle attività a fine 2020 è senza precedenti: ilha sfiorato iin più rispetto all'anno scorso"."Questo- ha spiegato Visco all'assemblea annuale dei partecipanti - si aggiunge a quello dinei cinque anni precedenti. Dalla fine del 2014, il totale di bilancio è quindi cresciuto di quasi il, a causa dello straordinario incremento delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine delle banche e degli acquisti di titoli pubblici e obbligazioni private per finalità di politica monetaria".Neldella Banca d'Italia è stato didue in meno rispetto al 2019. "La redditività dell'istituto - ha sottolineato il Governatore - doposi è ridotta rispetto al, pur restandonel confronto con gli anni precedenti".L'effetto sui"del significativo aumento dei volumi di bilancio è stato più che compensato da quello della riduzione dei tassi di interesse. Il risultato lordo, prima delle imposte e dell'accantonamento al fondo rischi generali, resta comunque superiore ai 10 miliardi, ben al di sopra del livello di due anni fa"."L'andamento futuro del bilancio della banca - ha aggiunto Visco - così come quello della redditività, continueranno a essere influenzati dall'evoluzione delle misure di politica monetaria e dalle condizioni generali dell'economia. Per il, prima delle imposte e dell'accantonamento al fondo rischi generali, si è attestato a"Alla fine del 2020 - ha spiegato nel dettaglio Visco all'assemblea annuale dei partecipanti - l'attivo di bilancio era diIl 70% è riconducibile a operazioni di politica monetaria (contro il 40% nel 2014): i titoli hanno raggiunto la consistenza di 539 miliardi, in aumento di 155 miliardi rispetto all'anno prima; per 473 miliardi si tratta di titoli di Stato italiani. Le operazioni di rifinanziamento, pari a 374 miliardi, sono aumentate di 154 miliardi".La Banca d'Italia distribuirà un dividendo dsarà destinata una somma diha aggiunto precisando che negli ultimi cinque anniiconosciuto allo Stato raggiunge l'ammontare di 25 miliardi, oltre a imposte di competenza perIl controvaloredella Banca d'Italia nel 2020, ha spiegato Viscospetto all'anno prima, "raggiungendo i 122 miliardi, quasi il 50% in più di 10 anni fa", sottolineando che "tale apprezzamento confluisce nei conti di rivalutazione del passivo, senza contribuire al risultato economico della banca"."L'avvio delle campagne di vaccinazione in Italia e nel resto del mondo induce a uno" dice il Governatore precisando che "resta comunque"Dall'inizio della crisi - ha sottolineato ancora il Governatore - l'Eurosistema ha approvato misure di politica monetaria di eccezionale portata per contrastarne gli effetti sull'economia e sull'inflazione, preservare condizioni di finanziamento favorevoli per famiglie e imprese, attenuare le tensioni sui mercati finanziari. Continueremo ad agire31-03-2021 10:40