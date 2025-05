Bankitalia, Panetta: "Dazi potrebbero avere impatto negativo di un punto su PIL globale"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -in attoa livello internazionale, conglobale". Con un cenno franco e diretto alle tensioni che caratterizzano il commercio internazionale prendono il via le Considerazioni finali del, in occasione della consueta Relazione annuale.Il Governatore ha richiamato poi il taglio delle stime del FMI, l'accresciutoprospettato e la reazione negativa dei mercati che ha portato ad une dei titoli pubblici statunitensi, "diversamente da quanto accaduto in precedenti fasi di incertezza". "Siamo di fronte a unache hanno sorretto l'economia globale negli ultimi decenni", ha sottolineato Panetta."Le attualisono in partenei confronti dellae dei benefici promessi dal libero scambio", ha spiegato il Governatore, proseguendo "si è così gradualmente indebolito il consenso intorno a un assetto fondato su regole condivise, apertura dei mercati e cooperazione multilaterale"."L'inasprimento delle barriere doganali - ha avvertito il Governatore -nell'arco di un biennio., l'effetto stimato èLadi Trump - ha evidenziato Panetta - si traduce in "una strategia che" e potrebbe spingere l'economia mondiale "su una traiettoria pericolosa", con, alterando la struttura del sistema monetario internazionale, oggi incentrato sul dollaro, e limitando i movimenti dei capitali"."Negli ultimi quindici anni ila livello globale è, con un'accelerazione marcata nelle due maggiori economie mondiali". "L'elevato livello del debito - evidenzia il Governatore - espone le economie alla volatilità dei mercati dei titoli sovrani e riduce i margini di manovra in caso di crisi". "È necessario rafforzare il meccanismo introdotto dal G20 per agevolare la ristrutturazione del debito nei paesi poveri" e nello stesso tempo "del debito sul PIL è fondamentale anche per le economie avanzate, al fine di. Ciò richiede politiche in grado di rilanciare la crescita attraverso riforme, innovazione e istruzione"."Dopo una lunga stagnazione, nel 2024, seppure a un", ricorda Panetta, aggiungendo che "è nuovamente mancato il contributo decisivo della Germania". ul fragile scenario di ripresa si proietta. Gli esiti delle trattative commerciali sono incerti, ma le ricadute sull'economia europea saranno comunque significative". "Un ulteriore apprezzamento dell'euro, un aumento dell'incertezza o condizioni finanziarie più restrittivedei dazi. Inoltre, un incremento maggiore del previsto delle esportazioni cinesi verso l'Europa potrebbe comprimere l'attività produttiva e l'inflazione"."Iespressi in passato riguardo alsi sono rivelati. La credibilità dell'azione della Banca centrale europea ha contribuito a mantenere le aspettative ancorate all'obiettivo del 2 per cento, evitando che il fisiologico recupero delle retribuzioni reali innescasse la temuta spirale prezzi-salari", ha notato Panetta, aggiungendo che "la disinflazione non ha comportato costi economici eccessivi ed è oggi vicina al completamento"."Il percorso dellanei prossimi mesi si prospetta. - afferma - Le decisioni dovranno essere valutate volta per volta, sulla base dei dati disponibili e delle prospettive dell'inflazione e della crescita" e "sarà essenziale mantenere un"."L'economia europea mostra fragilità strutturali evidenti. Lae ilne limitano il potenziale di crescita", ha spiegato il Governatore, facendo cenno anche alla progressiva apertura dell'economia europea agli scambi internazionali, alla qualità della ricerca scientifica ed al problema dei costi energetici. "L'economia europea ha. Serve un programma di rbasato sulle proposte già disponibili a livello europeo, sostenuto da risorse adeguate e scandito da tempi certi", sottolinea Panetta."La, va nella giusta direzione, ma. Secondo diverse stime, saranno necessari 800 miliardi di euro all'anno fino al 2030 per sostenere la transizione verde e digitale e rafforzare le capacità di difesa". "Un impegno di tale portata non può gravare unicamente sui bilanci nazionali, né essere affidato solo al settore privato", ma "serve un vero e proprio patto europeo per la produttività".Per reperire le ingenti risorse necessarie - afferma Panetta - "èper finanziare progetti imprenditoriali innovativi" e quindi "è urgente completare la costruzione di un mercato dei capitali europeo pienamente integrato, capace di indirizzare il risparmio verso investimenti a lungo termine e ad alto rendimento atteso, anche attraverso lo sviluppo di fondi di venture capital e private equity su scala continentale"."Secondo nostre stime - ha detto il Governatore - un, con al centro un titolo comune europeo, ridurrebbe i costi di finanziamento per le imprese, attivando investimenti aggiuntivi per 150 miliardi di euro all'anno e innalzando, a regime, il prodotto dell'1,5 per cento. L'effetto sul PIL potrebbe risultare fino a tre volte maggiore se i nuovi investimenti fossero destinati a progetti ad alto contenuto tecnologico"."L'esperienza di- prosegue il Governatore - dimostra che è possibile emettereeuropei, senza dover creare un'unione fiscale o istituire un Ministero delle Finanze europeo"."Negli ultimi cinque anni, tuttavia, nonostante le crisi pandemica ed energetica, il", ha sottolineato il numero uno di Palazzo Koch, facendo enno alla dinamicità dlele imprese, ma rilevando che "sul costo dell'ed intervenire sul fronte della. "Il basso livello dei salari - rileva - riflette questa debolezza"."L'innovazione deve essere al centro della nostra strategia economica. - afferma il Governatore - Ciò richiede un deciso, per colmare il divario che ci separa da Europa e Stati Uniti", ma "lo sforzo deve provenire in larga misura dal settore privato". "L'azione pubblica può sostenere l'accumulazione di capitale attraverso investimenti infrastrutturali e la creazione di un contesto favorevole all'attività di impresa".attraverso investimenti infrastrutturali e la creazione di un contesto favorevole all'attività di impresa", spiega Panetta, facendo cenno alimplementate negli ultimi anni. "L'azione di riforma richiede tempo e continuità - afferma - e dovrà proseguire oltre la scadenza del PNRR".Sul fronte della, Panetta avverte che "il percorso di. Il debito resta elevato e, nei prossimi anni, la spesa sarà sottoposta a pressioni legate all'invecchiamento della popolazione, alle transizioni verde e digitale, al rafforzamento della capacità di difesa". "È fondamentaleanche in caso di indebolimento del quadro macroeconomico".Il Governatore ha fatto cenno anche alle concentrazioni bancarie, spiegando che "rappresentano unnella vita degli intermediari". "Devono servire a rafforzarli, e a questo scopo èe volte unicamente alla". "Alla Vigilanza compete verificare che ogni operazione rispetti la normativa prudenziale italiana ed europea, e che gli intermediari risultanti siano solidi sul piano patrimoniale, della liquidità e del governo dei rischi. - sottolinea Panetta - Fermi questi criteri, il giudizio su ciascuna offerta spetta alle dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti".Non poteva mancare un cenno alle, che Panetta definisce "strumenti altamente volatili" e non privi di rischi. "Un secondo elemento di attenzione riguarda le cosiddette", afferma il Governatore, aggiungendo che "in assenza di norme adeguate, la loroè quanto meno". Oltre al rafforzamento dlela normativa e dei controlli ed al coordinamento a livello internazionale, spiega Panetta, "serve una, capace di soddisfare la domanda di strumenti digitali di pagamento sicuri, efficienti e accessibili, preservando il ruolo della moneta di banca centrale. Ilnasce esattamente da questa esigenza", afferma Panetta.