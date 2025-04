Bankitalia invita a rafforzare controlli su uso garanzie pubbliche nei prestiti a imprese

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nonostante la graduale riduzione dal picco osservato durante la pandemia, l'(erogate dal Fondo centrale di garanzia e da SACE) per il finanziamento delle imprese rimane "". È quanto emerge da un focus del primo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria del 2025 della Banca d'Italia.La Banca d'Italia ha svolto nel secondo semestre del 2024 una. Le verifiche svolte dagli intermediari hanno interessato un campione rappresentativo di esposizioni di circa il 10 per cento (1,9 miliardi) dello stock di prestiti con garanzia statale (PGS) segnalati dalle LSI in Anacredit a giugno del 2024. Secondo quanto riportato dalle stesse banche, il, tuttavia giudicate tali da non generare rischi residui significativi a loro carico (garanzia inefficace) o da richiedere incrementi delle rettifiche di valore. Le anomalie hanno riguardato: (a) la mancanza di una documentazione completa di supporto, sanabile mediante l'integrazione del fascicolo documentale; (b) le modalità di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio non pienamente aderenti al quadro regolamentare3; (c) una valutazione non adeguata del merito di credito; (d) l'utilizzo di fondi per finalità diversa da quella dichiarata dall'impresa beneficiaria.Le banche meno significative sono state informate sugli esiti della rilevazione e "a presidio dell'attività connessa con i prestiti con garanzia statale", sottolinea il rapporto.In particolare è stata richiamata l'attenzione sui seguenti aspetti: (a) la presenza della garanziadi selezione e analisi del merito di credito della clientela, a maggior ragione dopo la conclusione del periodo di emergenza sanitaria; (b) vanno assicurati presidi di antiriciclaggio robusti, sia in fase di affidamento, specialmente alla nuova clientela, sia di monitoraggio; (c) devono esseredi erogazione dei prestiti (come la rete di agenti o mediatori); (d) va garantito il rispetto dei vincoli previsti dalle norme (ad esempio, i PGS non possono essere utilizzati per estinguere altre esposizioni); (e) vanno attentamente considerate le indicazioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia sulla collaborazione attiva (segnalazione delle operazioni sospette) e sugli indicatori di anomalia.Alle banche meno significative è stato quindi richiesto di incorporare tutti i rischi nel processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale per il 2025 e di svolgere controlli per monitorare nel tempo l'attività nel comparto; in aggiunta, gli intermediari che presentano un'operatività fortemente incentrata sui PGS devono, anche in uno scenario di ridimensionamento del ricorso al supporto della garanzia pubblica. In alcuni casi la Banca d'Italia ha imposto già nel 2024 una richiesta di capitale aggiuntiva nell'ambito del secondo pilastro, per tenere conto del rischio residuo non coperto dall'intermediari.29-04-2025 18:47