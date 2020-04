Bankitalia e Inps, ecco a chi è andato il bonus da 600 euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilper l'emergenza Covid-19 è andatocon un'età media diL'identikit è stato tracciato dache hanno diffuso uno studio congiunto sulle "Prime evidenze sui pagamenti connessi al dl Cura Italia".Il bonus, erogato dall'Inps, "ammonta a un totale di circa, che sono stati erogati tra il 14 e il 23 di aprile". Per la maggior parte "e d, in misura minore i".; le(o co.co.co) e dei lavoratori stagionali del turismo. Il" con una "maggiore concentrazione tra gli stagionali del turismo e i dipendenti agricoli, che ammontano rispettivamente al 22,3% e al 29,3% dei percettori".(45,6 per le donne, 46,3 per gli uomini); i più numerosi i 45-54enni (pari al 32,8%), i meno numerosi i giovani con meno di 25 anni e gli anziani ultrasessantacinquenni (rispettivamente 3% e 2,2%)"."Le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti - aggiungono Bankitalia e Inps - sono state la, che hanno ricevuto quasi, seguite dall'Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Campania".Per i, spiegano Bankitalia e Inps, "il rapporto tra il numero di percettori e la popolazione tra i 15 e i 70 anni varia tra il 4,6% (Trieste) e il 14,1% (Ragusa). I tassi di take-up tendono a essere, co.co.co e gli altri lavoratori autonomi e nel".Per i lavoratori stagionali del turismo, "i tassi di adesione più elevati si riscontrano in alcune tra le regioni a più marcata vocazione turistica (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna). Quando si prendono in considerazione i soli lavoratori con co.co.co o partita Iva, spicca il take-up elevato in Lombardia e Lazio".28-04-2020 08:39