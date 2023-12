Banca Valsabbina perfeziona acquisto 100% della fintech Prestiamoci

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Banca Valsabbina, la principale banca popolare di Brescia, ha perfezionato l'operazione di acquisizione del 100% della fintech Prestiamoci, intermediario finanziario autorizzato e vigilato da Banca d'Italia che ha creato e sviluppato una piattaforma digitale di "consumer lending".Prestiamoci controlla altresì l'istituto di pagamento "Pitupay", rappresentando pertanto uno dei principali e strutturati player italiani, con oltre euro 90 mln di finanziamenti digitali erogati a privati.Nel corso degli anni si susseguono investimenti sul capitale della società, anche tramite l'intervento di nuovi azionisti, nonchè sul modello di raccolta di liquidità necessaria per sostenere l'incremento delle richieste di finanziamento gestite dalla fintech. A tal proposito, in affiancamento alla "raccolta da privati", non sufficiente per sostenere le erogazioni, Prestiamoci avvia quindi la strutturazione di operazioni di cartolarizzazione, ricorrendo al supporto di investitori istituzionali (tra cui anche Banca Valsabbina), adottandola - di fatto - quale principale forma di funding.Nel settembre 2021 la Banca bresciana, che già supportava quindi il funding della società, interviene nell'ambito di un aumento di capitale, acquisendo il 9,9% della stessa e rafforzando le sinergie industriali e finanziarie.Nel corso del 2023, nell'ambito di un contesto di mercato e normativo in evoluzione e sfidante, viene raggiunta l'intesa con la Banca per rilevare il 100% del capitale della Fintech, con l'obiettivo comune di proseguire al meglio il progetto, indirizzando però la strategia di business verso un modello sempre più efficiente, competitivo e sostenibile.Lo scorso, dopo un'articolata negoziazione, è stato quindi perfezionato l'investimento di Banca Valsabbina in Prestiamoci, sia tramite dotazione di ulteriore capitale che a valere sull'incremento delle linee di funding istituzionale, in attuazione di un definito e condiviso Piano strategico sinergico, finalizzato allo sviluppo efficiente del "digital consumer lending".E' stata quindi già inaugurata e resa operativa la nuova sede della società a Vimodrone, ampliando gli spazi a disposizione del personale anche al fine di accogliere al meglio le future opportunità offerte dal mercato.In attuazione del Piano definito è stata inoltre aggiornata la Governance della società, mettendo a disposizione del Gruppo Prestiamoci un management trasversale e di esperienza, che ha contribuito anche alla recente evoluzione della Banca, nonché particolarmente sensibile all'innovazione ed al sistema dei controlli.Le recenti Assemblee dei soci di Prestiamoci e di Pitupay, hanno quindi designato Antonio Beneduce (Vicedirettore Generale di Banca Valsabbina) nel ruolo di Presidente e in quello di Consiglieri Hermes Bianchetti (Vicedirettore Generale Vicario della Banca) ed Enrico Cremonesi (Responsabile Divisione Business). E' stato inoltre nominato Amministratore Delegato di Prestiamoci e Pitupay lo stesso Hermes Bianchetti, principale ideatore della strategia di innovazione e fintech della Banca.Sempre in attuazione delle nuove linee strategiche/commerciali, tenuto conto del mutato contesto e dei cambiamenti strutturali della società, si è ritenuto di efficientare il modello di funding della stessa, privilegiando il ricorso a forme di finanziamento istituzionale, concedendo comunque ai "prestatori" forme alternative di investimento in linea con il mercato. Tale iniziativa è di fondamentale importanza tenendo conto che solo il 14% dei prestiti attualmente in essere è stato finanziato con liquidità proveniente dai privati prestatori.15-12-2023 18:51