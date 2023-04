Banca AideXa, al via potenziamento della struttura interna

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La crescita dinel panorama creditizio italiano va di pari passo al potenziamento della struttura interna. Tra le iniziative più importanti da inizio 2023 laentrati a far parte del progetto di Banca AideXa fin dai primi mesi dalla fondazione., head of Data Science;, head of Brand & Performance;, head of People., 32 anni, ex project leader di CRIF, data scientist con un'esperienza consolidata nell'ambito bancario e delle metodologie quantitative basate sull'analisi dei dati, prende la guida delche, in Banca AideXa si occupa della raccolta, gestione e analisi dei dati, diventando il responsabile dell'automation e delle attività data driven. La sua esperienza contribuirà ad accrescere la proattività di tutto il team strategico., 36 anni, durante il precedente incarico in qualità di Digital Marketing manager di Iliad Italia ha seguito il lancio delle campagne di Digital Marketing. Dopo un periodo come Customer Acquisition & Engagement manager in Banca AideXa, diventa oggi head of Brand & Performance, assumendo la guida di tutte leSi occuperà di implementare la strategia globale di Marketing e declinando la comunicazione offline e online di Banca AideXa, mantenendo il focus sulla Lead generation, così da renderne la penetrazione nel mercato italiano ancora più incisiva e in rapida crescita.La volontà di aumentare la sinergia tra i team e potenziare l'efficienza delle attività ha guidato anche la scelta di affiancare proprio le due aree di Data Science e Marketing a quella di Prodotto, sotto la guida di un unico riferimento,chief Product & Customer Officer.29 anni, già HR recruiter di NTT Ltd, è entrata in Banca AideXa nel 2020 come People Specialist per arrivare oggi a diventare, in quanto head of People, la responsabile di tutte le progettualità legate alla. Si occuperà di efficientare i processi dell'area HR, con l'obiettivo di continuare a far crescere ed evolvere la squadra, contribuendo a disegnare un'esperienza coinvolgente e di valore per il team."La scelta di investire nelle risorse interne per accompagnare la crescita di AideXa testimonia la nostra volontà di valorizzare il talento interno. Banca AideXa sta evolvendo velocemente, di pari passo anche ai mutamenti del mercato, e questa sua particolare dinamicità mette anche gli AideXer nelle condizioni di sviluppare responsabilità manageriali crescenti" commenta19-04-2023 14:48