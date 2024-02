Autostrade per l'Italia, parte nelle scuole il progetto sulla sicurezza stradale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole e delle norme sullaa tutela deglie degli utenti deboli. Con quest'obiettivoha avviato il progetto didattico e culturale, coinvolgendo più di 200 Istituti selezionati sui territori attraversati dallae oltre 12mila ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Un percorso interattivo composto da workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti che durerà fino a maggio.Oggi alla presentazione del progetto, all'Istituto "" di, la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, testimonial d'eccezione della campagna sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato, ha raccontato la sua esperienza, in virtù della propria storia personale che l'ha vista presto rialzarsi fino a raggiungere l'oro olimpico. Per ASPI, l'Amministratore delegato del Gruppo, Roberto Tomasi, che ha ricordato ai giovani l'importanza della guida sicura in autostrada."La sicurezza in strada è nelle nostre mani. Tutti, soprattutto i più giovani, devono essere consapevoli dei pericoli che si corrono al volante e delle possibili conseguenze di ogni comportamento scorretto. La guida sicura deve diventare una prassi consolidata, è responsabilità sociale, rispetto per la vita. Per questo motivo progetti come questo assumono un significato ancora più importante. Oltre alla importante collaborazione con la Polizia di Stato, per noi è prioritario investire in infrastrutture moderne e sicure, ma anche nell'educazione stradale e nelle buone pratiche al volante. Coinvolgere i ragazzi in questa missione è la strada giusta", afferma l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia"Sono davvero orgogliosa di fare parte della grande famiglia di Autostrade per l'Italia e di essere ambasciatrice di questo progetto. Parlare direttamente nelle scuole e raccontare la mia esperienza credo sia il modo più diretto ed efficace per sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema", concludeIlnelle scuole prevede un test personalizzato da seguire in aula individualmente su smartphone che porta ogni ragazzo, guidato dal docente, a seguire da vicino i temi sulla sicurezza stradale. Con il supporto dei professori, i giovani potranno poi approfondire attraversomultimediale predisposto da ASPI.Eventi live a scuola e contest per i più giovani. Previsti anche incontri con gli specialisti della sicurezza su strada. I ragazzi incontreranno i vertici di ASPI, Direttori di Tronco, Forze dell'Ordine e la testimonial della campagna Ambra Sabatini. Infine, le classi parteciperanno attivamente alla campagna educativa ideando uno o più slogan sulla sicurezza stradale che poi parteciperanno al contest dedicato.Da anni Autostrade per l'Italia, in collaborazione con la, è in prima linea per promuovere i giusti comportamenti da adottare alla guida, soprattutto tra i più giovani. Lo ha fatto anche nel 2023 con lo spot sulla sicurezza Stradale dal titolo "", per la prima volta con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che ha visto la partecipazione dell'attore Giacomo Giorgio e del regista Carmine Elia, entrambi conosciuti per la serie di successo Mare Fuori, una delle più amate proprio dai ragazzi. Questo progetto con le scuole nasce proprio in continuità con la campagna estiva dello scorso anno.13-02-2024 14:10