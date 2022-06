Automotive verso trasformazione epocale: sfide e opportunità di un settore chiave

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il settoresi trova in una fase di profondae, in vista dell imminentinecessita di orientare glia favore della transizione ESG, della smart mobility, della crescita di scala per tutte le aziende della filiera, attraverso una profonda revisione del business model tradizionale, oltre a forme di aggregazione per ottenere massa critica. Il tema è stato al centro di un convegno oggi a Milano,, che ha visto confrontarsi rappresentanti di istituzioni, associazioni, imprese e mondo della finanza."Con questa iniziativa il nostro Gruppo si conferma non solo a supporto dell'economia, ma intende farsi parte attiva nell'anticipare i grandi cambiamenti strutturali e tecnologici dell'industria automobilistica sostenendo i piani di consolidamento e di sviluppo per l'intera filiera produttiva", ha sottolineato, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ricordando che "il settore Automotive ha sempre rappresentato un vertice tecnologico e un elemento essenziale del sistema produttivo italiano" e "continuerà a essere parte integrante del tessuto industriale strategico dell'Italia e dell'Europa".dimostrano quanto il comparto sia: l'8% del PIL dell'Unione Europea è rappresentato da ricavi generati dal comparto auto; l'11,5% della forza lavoro manifatturiera e ben il 6,6% della forza lavoro complessiva in Europa è coinvolta nel settore.La Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo ha presentato anche itra marzo e giugno di quest'anno. Sono state intervistatedella filiera dell'automotive italiana, soprattutto di dimensioni medie e grandi, con unche nel 2021 è stato pari a circadi euro. Le imprese coinvolte mostrano unaproduttiva e una: il 69% ha, infatti, un centro di ricerca e sviluppo, con punte del 78% tra le imprese più grandi. Ie lepotranno divenire i principali partner delle aziende del settore: sono, infatti, stati indicati comerispettivamente dal 61% e dal 54% delle imprese intervistate Quasi nove imprese su dieci dichiarano di considerarein corso nel settore. Sono però necessarie vi è ancora un forte legame tra dimensione dell'impresa e progetti di innovazione.30-06-2022 19:41