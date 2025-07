Autoimpiego: firmato il decreto da 800 milioni per start-up e lavoro autonomo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È' stato firmato il, con uno stanziamento diLo comunica ilIl decreto promuove, mediante specifiche azioni a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani under 35, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione; essere inoccupati, inattivi o disoccupati; essere disoccupati destinatari delle misure del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).Leall'avvio delle seguenti attività: di lavoro autonomo mediante apertura di partita Iva; di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese; di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa; libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti. Sono previsti, inoltre, finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, tutoraggio per l'incremento delle competenze per la realizzazione delle iniziative finanziate15-07-2025 08:52