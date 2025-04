Auto, Unrae: nel 1° trimestre 2025 crescono contratti per noleggio a lungo termine (+6,5%)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il(NLT) di autovetture e fuoristrada nel primo trimestre del 2025 conferma il suo ruolo sempre più centrale nella dinamica del mercato automobilistico italiano. Con un totale dinel periodo, l'aumento rispetto al primo trimestre del 2024 è pari al 6,5%. Secondo l'analisi elaborata da UNRAE sulla base dei dati forniti dal MIT, nel trimestre gennaio-marzo 2025 i contratti di noleggio a lungo termine di durata superiore a 30 giorni confermano la prevalenza delle(215.458), pari all'84,7% del totale, rispetto a quelli sottoscritti da soggetti(38.870), al 15,3% di quota.Nell'ambito delle Società, lerappresentano il 64,4% del totale dei contratti (ma con volumi in calo dell'11,1%), seguite dallecon il 13,7% (che segnano un incremento dei volumi del 300,9%, trainato dal rinnovo di alcune flotte aziendali), daicon il 5,3% di quota (+55,6% in volume) e infine dallecon l'1,3% del totale (+9,6%). Dai dati emerge anche l'incremento del 13,1% dei contratti stipulati dai Privati.Lascende a 20 mesi, con andamenti differenti ma tutti in riduzione: le Aziende non automotive si portano a 23 mesi, i Privati a 21 mesi, le società di Noleggio a breve termine a 8 mesi, le società di Noleggio a lungo a 11 mesi e i Dealer e Costruttori a 15 mesi.Analizzando le tipologie di, emerge un quadro variegato tra i diversi utilizzatori. Ilè la scelta preferita dalle Aziende non automotive (al 41,7%) e dal Noleggio a lungo termine (al 39,6%), mentre le auto ahanno il primato fra le aziende del Noleggio a breve termine (al 55,0%). Dealer e Costruttori privilegiano le(al 29,1%), seguite a breve distanza dalle auto a(al 28,9%), mentre i Privati scelgono maggiormente i(al 29,3%).Le preferenze confermano al primo posto idel(al 27,8% di quota), merito soprattutto dei Privati (30,7%), delle Aziende non automotive (29,1%) e dal Noleggio a lungo termine (25,7%), per i quali è la scelta preponderante. Al secondo posto si piazzano idel(al 20% di quota), utilizzati soprattutto dalle aziende di Noleggio a breve termine (39,5%) e da Dealer e Costruttori (28,0%). Fra leprevalgono quelle del(9,8%) e continuano a mantenere una buona quota le(10,2%), soprattutto grazie alle Aziende non automotive (12,8%).Laevidenzia una forte concentrazione nel. Il primo posto per numero di contratti spetta sempre alla Lombardia con il 29,3%, seguita da Lazio (15,8%), Trentino-Alto Adige (10,8%), Emilia-Romagna (7,4%), Piemonte (6,8%) e Campania (6,4%). Le regioni con la più alta quota di utilizzatori Privati sono la Calabria, con il 37,7%, il Molise con il 35,9% e la Sicilia con il 32,1%. Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di aziende di noleggio a breve termine (79,4%), seguita dalla Sardegna (62,1%).L'Osservatorio UNRAE ha anche analizzato i contratti stipulati nel 1° trimestre relativi adnel: complessivamente 351.448 unità (il numero può includere più contratti relativi alla stessa autovettura), con la quota maggiore appannaggio delle Aziende non automotive (63,4%), seguite dal Noleggio a breve termine (16,4%) e dai Privati (13,2%). In base all'alimentazione, al primo posto troviamo le vetture ibride (36,6%) seguite dal diesel (28,4%) e dalle auto a benzina (22,0%). Le elettriche pure (BEV) si attestano a quota 4,9%, mentre le plug-in al 7,3%.09-04-2025 13:42