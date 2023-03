Auto, prove di dialogo tra Germania e Unione europea: si avvicina accordo su e-fuels

(Teleborsa)

(Teleborsa) -più vicine sul futuro delleconalimentate solo da. È quanto è emerso dopo l'incontro di domenica tra i vertici del governo tedesco e la presidente. Per il cancellieree il ministro dei Trasporti, il liberale, infatti si è trattato di un "dialogo costruttivo" quello avviato nel fine settimana con l'Ue per trovare un accordo "rapido". La decisione finale su come procedere spetterà comunque a Bruxelles. L'incontro è avvvenuto al castello di, vicino a Berlino nel Brandeburgo, dove il governo tedesco si era riunito in una due-giorni del gabinetto a porte chiuse per pianificare il budget 2024 e appianare una lunga lista di divergenze scoppiate nelle ultime settimane tra i membri della coalizione semaforo.Per il ministro Wissing in ogni caso si è "sulla strada giusta", quanto alla ricerca di una soluzione si sta già lavorando e "si continuerà a lavorare nei prossimi giorni", ha assicurato Scholz. La necessità di un nuovosul futuro dell'auto è stato dettato dalla decisione della Germania di sollevare il problema dei carburanti sintetici a pochi giorni dalladelsullo stop alla vendita di auto con motore a combustione dal 2035. L'della Germania avrebbe infatti fatto naufragare la legge, e il voto finale quindi è stato posticipato a data da definirsi.In particolare, Wissing ha sollecitato la Commissione europea a presentare unasul futuro delle auto alimentate da e-fuel, sfruttando meglio la tecnologia disponibile e mirando ad ottenere l'ok per leanche post-2035 delle auto con motori endotermici che utilizzano esclusivamente e-fuel. Dal punto di vista tecnico l'obiettivo dellepuò essere garantito dai motori a combustione alimentati con carburanti sintetici nel momento in cui il calcolo sulle emissioni zero di gas serra tenga conto dell'intero ciclo di vita dell'autovettura, dalla produzione di elettricità alla guida,: la CO2 assorbita per produrre carburanti sintetici con energie rinnovabili e idrogeno può compensare completamente la CO2 emessa al momento della combustione dalle auto alimentate da e-fuel. Wissing ha sostenuto la necessità "di ogni soluzione tecnologica. Trazioni a batteria, celle a combustibile a idrogeno, ma anche carburanti sintetici".La presidente von der Leyen preme per trovare "un, in equilibrio tra gli obiettivi della politica climatica e l'apertura alla tecnologia". La proposta della Commissione richiesta dalla Germania, una "" come l'ha chiamata Wissing, potrebbe limitarsi a un'integrazione all'accordo senza dover riscrivere l'intera legge, e potrebbe contemplare un'apertura ai carburanti sintetici e agli e-fuels basata sulla tecnologia. Nel caso però di modifiche al testo si dovrebbe tornare al Parlamento europeo per ottenere di nuovo il via libera.07-03-2023 13:34