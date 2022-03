Auto, Giovannini annuncia impegno per tavolo interministeriale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Perilè utile un tavolo interministeriale sull'automotive e lo proporrà agli altri ministri interessati. È quanto ha annunciato il ministro durante l'intervento, in collegamento video, all'"Dell'evoluzione delle politiche industriali se ne occupa soprattutto il Mise, capisco la difficoltà a interloquire con diversi soggetti. Mi impegno – ha detto– a porre al Cipe il problema di capire come il gruppo di lavoro trasversale possa rapportarsi con le associazioni e i sindacati, come stiamo facendo in queste settimane con i vari operatori dell'automotive in vista della preparazione del decreto. Io mi impegno a sposare questo tipo di impostazione, vedremo se gli altri ministri sono d'accordo ad andare in questa direzione"."L'apertura del ministro Giovannini sulla nostra richiesta di un confronto interministeriale in vista dei decreti attuativi sull'automotive e sulla mobilità è positiva – ha commentato–. Abbiamo sempre chiesto un incontro interministeriale perché, per affrontare la transizione dell'industria dell'auto, le risorse e le politiche coinvolgono più ministeri. Per costruire un piano è necessaria una convergenza di strumenti e di proposte per i decreti attuativi"."Gli incentivi sono utili, sono uno degli strumenti. L'importante – ha affermato– è che siano incentivi non solo per i ricchi o per i molto benestanti. Non siano per coloro a cui servono di meno, ma aiutino per la transizione. Abbiamo un parco auto vecchissimo, gli incentivi servano per andare verso auto più compatibili. Ci auguriamo che una parte degli incentivi sia per le politiche industriali. Credo che purtroppo questo governo, come quelli precedenti, non abbia una vaga idea delle politiche industriali, per questo mi auguro che parli con qualche impresa. Per questo noi chiediamo al Governo un incontro con Stellantis e insieme a Federmeccanica abbiamo chiesto un incontro dei metalmeccanici, imprese e sindacati, al Governo. Ci piacerebbe discutere".25-03-2022 17:00