Austria compensa stop gas russo con maggiore import da Germania e Italia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - I partecipanti al mercato e gli operatori delle infrastrutture dell'erano, per il mancato rinnovo del precedente accordo tra Mosca e Kiev. Lo afferma l'Austria Gas Grid Management.Vieneai clienti austriaci del gas e anche l'approvvigionamento delle centrali elettriche a gas, che in questo periodo dell'anno svolgono una funzione particolarmente importante per la stabilità della rete elettrica e come fornitore di calore."Con gli impianti di stoccaggio ben riempiti come cuscino di sicurezza e le, la potente infrastruttura del gas è a disposizione per compensare la perdita di consegna a Baumgarten", si legge in un post su LinkedIn.Con circa 79,5 TWh (circa il 78%), il livello di, ma rimane elevato rispetto alla media a lungo termine.I consumi attualmente moderati in Austria nonostante le condizioni invernali (circa 310 GWh al giorno) saranno coperti dai prelievi dagli stoccaggi, dalla produzione interna e dalle, ha spiegato l'Austria Gas Grid Management. Le importazioni di gas dalla Germania verso il Tirolo e il Vorarlberg continuano invariate.02-01-2025 13:13