Atlantica Digital chiude con successo sperimentazione progetto "2Vita-B"

(Teleborsa) -, società tecnologica che progetta che realizza soluzioni software altamente innovative impiegando le tecnologie più avanzate, ha annunciato la, uno strumento che fa uso dell'AI e di altre tecnologie d'avanguardia per ladei veterani affetti da "PTSD" (Sindrome Post traumatica da stress) e in generale delle persone affette dache, attraverso(Wearable) e un sistema portatile di tracciamento dei movimenti, può essere utilizzato quotidianamente per le attività di riabilitazione cognitive e fisiche, svolte anche in assenza del terapeuta. Il sistema èper il terapista, in grado di analizzare tutti i dati raccolti ed estrarne informazioni relative alla corretta esecuzione degli esercizi e/o alla necessità eventuale di aggiornamento dei modelli di cura proposti o di rivisitazione del piano terapeutico generale.Il progetto, promosso e realizzato con successo, dopo 3 anni di lavoro, da Atlantica Digital e co-finanziato dal Ministero della Difesa nell'ambito del P.N.R.M. (Piano Nazionale di Ricerca Militare) , rappresenta unquali:,l'Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni e Armamenti Navali (UTNAV) delche ha effettuato i collaudi e il(CVD), consulente scientifico del progetto, che ha consentito l‘utilizzo del Laboratorio di Motion Tracking per le sperimentazioni. Atlantica Digital ha utilizzato il proprio management per il coordinamento del progetto, il team di Architetture per l'indirizzo tecnico e gestionale e la Software Factory per la realizzazione software.26-01-2024 14:03