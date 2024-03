ASTM, l'utile 2023 sale a 188,4 milioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Gruppo, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione, leader nella realizzazione di grandi opere e nella tecnologia applicata alla mobilità, ha chiuso l'esercizio 2023 con unpari a 4.022,7 milioni di euro, con un incremento di circa 650 milioni di euro (+19,3%) e un EBITDA consolidato che raggiunge 1.888,6 milioni di euro in crescita del 44,7%.Ilevidenzia un utile di 188,4 milioni di euro che si confronta con l'utile di 39,8 milioni di euro registrato nel 2022.ha così commentato: "Siamoche confermano la solidità del nostro modello integrato di business e dei nostri fondamentali che ci hanno consentito, unitamente all'impegno e alle competenze delle nostre persone che operano in ogni parte del mondo, di affrontare con successo un contesto macroeconomico difficile e incerto. Sono stati realizzati significativi progressi nell'esecuzione del nostro piano di internazionalizzazione nelle geografie core come gli Stati Uniti, con l'ingresso nel settore delle concessioni P3 e il Brasile, dove sono entrate in esercizio tre nuove tratte autostradali, consolidando la nostra posizione di player autostradale più importante del paese. Abbiamo, infine – ha concluso Umberto Tosoni - continuato a destinare significativi investimenti per le nostre reti autostradali, nell'ottica di dare nuovo impulso allo sviluppo e al rinnovamento dell'infrastruttura. Senza dimenticare l'impegno costante verso la sostenibilità ambientale e le tematiche ESG".L'al 31 dicembre 2023 risulta pari a 6.493,7 milioni di euro (5.483,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022). La variazione intervenuta nell'indebitamento finanziario netto rispetto a fine 2022 (+1.010 milioni di euro) riflette principalmente l'importante sviluppo del portafoglio delle concessioni in Brasile e in USA, nonché gli esborsi relativi alla realizzazione degli investimenti autostradali programmati in Italia e in Brasile.21-03-2024 19:47