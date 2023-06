Assicurazioni, premi RC Auto tornano a crescere. Consumatori protestano

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Un nuovo aggravio per le famiglie italiane, in aggiunta al caro vita ed al caro bollette. Nel primo trimestre di quest'anno, secondo quanto rilevato dall'IVASS, ilpagato per l'assicurazione auto è stato disu base annua., denuncia il, parlando di unae di "unaa danno dei consumatori" a fronte di "immensi profitti per le imprese assicuratrici". Peri rincari sono proseguiti anche, segnando unsu base annua. "Considerato l'andamento delle tariffe dal secondo trimestre del 2022 ad oggi, i rincari sono anche più consistenti rispetto a quelli emersi dallo studio Ivass, e raggiungono il +8,7%", segnala l'associazione dei consumatori, parlando di "incrementi del tutto ingiustificati".Lain rapporto alla tariffadi residenza dell'assicurato: il minimo si raggiunge nele il massimo neldove le tariffe di base sono in media più alte.La, ovvero i sistemi telematici installati sul veicolo che registrano chilometri percorsi e stili di guida, conviene ed è stata applicata sulstipulate nel 2022. Anche gli sconti più elevati praticati al Sud sono associati a una maggiore diffusione della "scatola nera" (36% contro una media nazionale pari al 22%).Dall'inizio di marzo è a regimeuna sorta di", consultabile liberamente online, che però. Ad esempio, confrontando i prezzi esposti su PreventIVASS con quelli effettivamente applicati ai contratti assicurativi sulla stessa targa, emerge che in molti casi il, perchécommerciali praticati dalla compagnia o dai propri intermediari. Solo otto imprese, che peraltro rappresentano una quota di mercato limitata del 40%, offrono su PreventIVASS prezzi al netto degli sconti. "E' lecito domandarsi come mai molte imprese abbiano scelto di non offrire il miglior prezzo su una vetrina destinata a essere visitata (direttamente o per il tramite degli intermediari) da milioni di persone", ha commentato il Presidente IVASS Federico Signorini, anticipando possibili iniziative per "valorizzare al meglio uno strumento che riteniamo di grande utilità per i consumatori".20-06-2023 09:54