Aspi, Tomasi: "questo è l'anno del record del traffico"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - A gennaio di quest'anno si è registrato ilautostradale. Lo ha detto l', intervenendo al convegno sul tema 'Modalità e sfide future tra sviluppo delle reti e crescente instabilità globale' organizzato da Regione Lombardia nell'ambito del G7 dei trasporti a Milano."Questo è un, non solo perché festeggiamo i cent'anni della Milano-Laghi e i sessanta anni dell'autostrada del Sole, nata nel 64. Quest'anno abbiamo registrato il record assoluto nella storia del paese per quanto riguarda l'aumento dei flussi di traffico: +4% rispetto all'anno precedente"."Questo dato - ha affermato Tomasi - ci ricorda che il nostro sistema-Paese non può prescindere dalla mobilità su gomma, per questo dobbiamo continuare a lavorare con convinzione per rendere questa mobilità sempre più sostenibile. La rete autostradale italiana è la più complessa d'Europa: quarta per estensione chilometrica dopo Spagna, Germania e Francia, l'infrastruttura nazionale è al primo posto per complessità ed età".11-04-2024 17:52