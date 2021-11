ASPI e scuola Sant'Anna rinnovano sinergie per un nuovo modello di compliance

(Teleborsa)

(Teleborsa) -con DIRPOLIS, l'Istituto Diritto, Politica, Sviluppo della, che si è già tradotta in percorsi formativi indirizzati a oltre 500 dipendenti ASPI, con l'iniziativa "L'occasione ha offerto interessanti spunti sulla collaborazione fra azienda e accademia, entrambe impegnate sul tema dell'impresa sostenibile, in grado di coniugare esigenze di legalità e ottimizzazione delle performance aziendali."Questo convegno è stata una formidabile occasione di discussione su un tema particolarmente importante per la comunità di ricerca della Scuola Sant'Anna: come orientare le nuove tecnologie della cosiddetta 'quarta rivoluzione' (intelligenza artificiale, macchine intelligenti, algoritmi) nella prospettiva della sostenibilità sociale e legale dell'attività di impresa", ha affermato affermai, Rettrice della Scuola Sant'Anna, aggiungendo "dal convegno traiamo la conferma non soltanto che la transizione digitale in molte esperienze imprenditoriali è già una realtà operativa ma anche che è forte la spinta ad investire in ricerca e sviluppo su questi nuovi scenari"."Nell'ambito del Piano di Trasformazione di Autostrade per l'Italia trova largo spazio Next to Legality, un innovativo programma che riflette l'attenzione dell'azienda alla cultura della legalità", spiega l'Amministratore delegato di Aspi, sottolineando che questo piano punta a "potenziare il sistema di controllo interno e a promuovere il monitoraggio continuo dei rischi".Tomasi ha ricordato che la scuola Sant'Anna di Pisa è partner strategico nella convinzione che "l'attivazione d, sia azioneper affrontare un futuro davvero sostenibile".Per, Direttrice dell'Istituto DIRPOLIS della Scuola Sant'Anna, dall'incontro sono "emerse molte prospettive, su cui la Scuola e la comunità di ricerca dell'Istituto DIRPOLIS sono da tempo impegnati. Le imprese progressivamente integrano gli strumenti del new tech nell'organizzazione aziendale, pensiamo ad esempio alla funzione compliance, dove sempre più ci si avvale di sistemi "intelligenti" e autonomi di elaborazione di dati e informazioni".Autostrade ha messo in campo unnell'ambito delarea guidata dache è anche chair del Comitato Anti-Corruzione business dell'Ocse. Un programma chee che è volto ad implementare soluzioni innovative, basate sue ispirate alle linee guida, agli strumenti e agli standard di monitoraggio OCSE, B20 e G20.05-11-2021 15:43