ASPI, al via l'Academy per la sicurezza delle infrastrutture

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono stati inaugurati oggi, con una cerimonia alla presenza del sindaco di Napoli Manfredi, i(Smart Infrastructures Academy), frutto della partnership tra l'di Napoli e, società del Gruppo Autostrade per l'Italia (ASPI). La SI Academy di San Giovanni a Teduccio nasce con l'obiettivo dinell'ambito della concezione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture stradali e autostradali. L'iniziativa rientra nel progetto ASPI "Autostrade del Sapere", un'ampia strategia di partnership con i più importanti atenei nazionali.Ai corsi, che hanno durata semestrale, prenderanno parte 24 giovani neolaureati e 12 dipendenti del gruppo (tra ASPI, Tecne e Tangenziale di Napoli). La, che potranno ricevere gratuitamente una formazione d'eccellenza, rientra nella filosofia della SI Academy, che punta sulla sinergia tra i mondi dell'impresa e dell'accademia."Il fatto di avviare questo percorso a Napoli assume un significato ancor più importante: tra i 24 giovani selezionati, 20 sono infatti campani", ha commentato l'. "L'azienda sceglie dunque di scommettere sui talenti del Sud - ha aggiunto - In generale, nel complesso percorso di trasformazione avviato a inizio 2020 dalla nostra azienda, la sinergia con il mondo delle università è tassello fondamentale. Partiamo infatti dal presupposto che coltivare le competenze delle persone sia indispensabile per affrontare le sfide del futuro, tra sostenibilità e innovazione tecnologica"."La Smart Infrastructures Academy rientra nelle azioni intraprese nel percorso di collaborazione tecnico-scientifica tra Federico II e ASPI", ha dichiarato il. "Il format adottato è molto flessibile e garantirà sia il lifelong learning delle figure professionali già presenti in azienda sia per la formazione avanzata ed il reclutamento di giovani laureati - ha spiegato - L'obiettivo è duplice: consentire di aggiornare e di formare i profili tecnici che potranno garantire ad ASPI di portare avanti un'azione costante per la sicurezza delle infrastrutture è una grande opportunità perché include giovani nostri laureati o laureandi ma anche personale che andrà in azienda si aggiunge a lungo e al lungo elenco di Academy una delle ultime nate".28-10-2021 19:02