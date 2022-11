Asili nido, PNRR: Upb, rischio debolezze restino irrisolte

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nonostante lenella fascia di età 0-3 anni,Lo scrive l'Ufficio parlamentare di bilancio in un Focus dedicato al Piano asili nido e scuole dell'infanzia.Un numero consistente di Comuni con offerta assente o marginale non ha, infatti, partecipato ai bandi previsti per l'assegnazione delle risorse. Anche se la loro mancata adesione, potrebbe però "impedire a questi enti di raggiungere il Livello essenziale di prestazione sociale (Leps) introdotto con laTale livello - spiega ancora l'Upb - prevede che in ciascun Comune o bacino territoriale sia garantito un numero di posti (incluso il servizio privato) - equivalenti in termini di costo standard al servizio- pari al. L'Upb invita infine a considerare che la riapertura dei bandi, resasi necessaria per consentire una maggiore adesione degli Enti, "ha determinato un ritardo nell'inizio delle fasi successive a quelle di chiusura degli stessi. Tale slittamento richiede che l'aggiudicazione dei lavori avvenga in tempi più rapidi di quelli recentemente stimati in un lavoro congiunto dell'Upb e dell'Irpet sulla durata delle diverseL'investimento previsto dalscuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia è pari a 4,6 miliardi, ricorda l'Upb. Di questa cifra, sono stati messi a bando fra gli enti territorialia cui si sono aggiunti 109 milioni stanziati dal ministero dell'Istruzione. Una volta espletati i bandi, le risorse a oggi assegnate ammontano complessivamente a 3,480 miliardi. Rimangono quindi da assegnare 329 milioni. Il Mezzogiorno ha ricevuto il 52,1 per cento delle risorse. Circa la metà dei finanziamenti si è concentrata in Campania (508,2 milioni) e in Puglia (357,6). Tra le regioni del Centro-Nord, invece, i maggiori finanziamenti sono andati a Lombardia (351,4 milioni), Lazio (214,6) e Veneto (198,2).All'investimento del PNRR sono associati due obiettivi:un milestone) prevede l'aggiudicazione dei contratti per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia entro il secondo trimestre del asili nido e scuole dell'infanzia entro il secondo trimestre del 2023;(un target) prescrive di creare25-11-2022 20:22