Asiana Airlines annuncia il riavvio dei voli Italia-Corea del Sud

(Teleborsa) - Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, ilo sono ripresi i voli diretti tra l'Italia e la, grazie ai collegamenti disponibili tra Roma Fiumicino e Seoul della compagnia coreanaLe celebrazioni per ladei voli tra i due Paesi si sono svolte oggi presso ildel Leonardo da Vinci, alla presenza dell'ambasciatore coreano in Italia Lee Seong Ho, della Direttrice dell'Istituto culturale coreano Chun Ye Jin, del Presidente della FITA (Federazione Italiana di Taekwondo) Angelo Cito, del Presidente della comunità coreana Ryou Kyoung Hoon, del General Manager Italy di Asiana Airlines Kim Hyeoktae e dell'Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma Federico Scriboni.





Per il momento il volo Asiana Airlines avrà, con partenza ogni martedì e sabato. Grazie ai collegamenti di Asiana Airlines, facendo scalo all'aeroporto di Incheon di Seoul, sarà possibile raggiungere altre mete, tra cui Giappone, Cina e alcune zone del Pacifico."La ripresa dei voli con due frequenze alla settimana è un primo importante passo per il ripristino della connettività aerea tra Italia e la Corea del Sud e auspichiamo in una rapida ripresa dei flussi turistici e business tra i reciproci Paesi", ha commentato, General Manager Italy di Asiana."Siamo estremamente lieti di accogliere il ritorno di Asiana", ha dichiarato, Head of Aviation Business Development per Aeroporti di Roma. "La riattivazione dei collegamenti diretti tra Roma e la Corea del Sud rappresenta un importante segnale per la ripresa della connettività aerea con l'Estremo Oriente che speriamo possa vedere sempre più Paesi riaprirsi ai mercati internazionali. Siamo orgogliosi che Asiana abbia scelto Roma nell'ambito della propria strategia di ricostruzione del network intercontinentale, puntando sulla rilevanza del mercato e sulla qualità del servizio e delle infrastrutture aeroportuali che rendono Fiumicino lo scalo più apprezzato in Europa dai passeggeri".21-06-2022 19:01