Argentina, Milei lancia i bond perpetui per pagare un debito da 16 miliardi di dollari

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Unche l'Argentina dovrà versare nella causa sulla nazionalizzazione della Yacimientos Petrolíferos Fiscales, (YFP) la. È la soluzione annunciata da, il neopresidente argentino, per fronteggiare uno dei vari dossier in sospeso sulle finanze pubbliche di Buenos Aires.Lo Stato deve iniziare a versare 16 miliardi di dollari ai querelanti entro il 10 gennaio, con una quota di 6,2 miliardi di dollari destinati a Burford Capital: il litigation fund che si è incaricato di perseguire le richieste di risarcimento nel 2015. L'esecutivo argentino aveva richiesto una dilazione di 30 giorni sul saldo, ma il diniego incassato lascia un margine di appena due settimane per rispettare la scadenza.. "C'è un problema perché non abbiamo i soldi - ha dichiarato Milei in una intervista al canale Ln+ - Non abbiamo 16 miliardi di dollari da pagare. Ma sì, siamo disposti a pagare".Da qui l'ipotesi di un bond illimitato, un'obbligazione senza scadenza e destinata, in teoria, a corrispondere cedole fisse per un lasso infinito di tempo. Il principale vantaggio è ritenutoo, il suo principale svantaggio l'impossibilità di estinguere completamente il titolo. Con altri rischi impliciti allo strumento, ancora più sensibili nel caso di Buenos Aires: la fluttuazione dei tassi di interesse, l'affidabilità stessa dell'emittente e la difficoltà di rivendere il titolo ad altri investitori.Il Fondo "ci vede come degli eroi - ha dichiarato -. Fra le altre misure annunciate da Milei ai media ci sono la convocazione di un referendum in caso di stop del Congresso al suo decreto con misure di austerity e l'emissione di banconote da 20mila e 50mila pesos, pari a circa 22 e 56 euro. Si tratta di un aumento robusto rispetto all'attuale taglio delle banconote, ferme a 2mila pesos (2,24 euro):?un valore inadatto, attacca Milei, alle transazioni in contanti in tempi di super-inflazione.28-12-2023 09:11