ARERA, riprese le ispezioni congiunte con la GdF

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo la sospensione, a fine febbraio, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, sono riprese leeffettuate dallin collaborazione con la, ai sensi del Protocollo di Intesa tra le due Istituzioni. In questi mesi, tuttavia, – fa sapere l'Arera in una nota – i controlli dell'Autorita` con la Guardia di Finanza sui settori di competenza sono continuati, attraverso analisi di tipo documentale, che non richiedono mobilita` di personale e possono avvalersi di banche dati consultabili da remoto. Tra gli ambiti interessati da questa tipologia di controlli, ad esempio, la correttezza degli sconti in bolletta per gli energivori; attivita` ricognitive sui venditori di elettricita` e gas e la verifica dei piani di emergenza delle imprese di distribuzione elettriche. Sono stati inoltre svolti dalla Guardia di Finanza i consueti controlli telefonici sul pronto intervento gas.I controlli con sopralluogo presso le imprese ripartono – si legge nella nota – nel pieno rispetto delle procedure di tutela della salute di tutti i soggetti interessati. Saranno concentrati su due ambiti specifici: lae ilo di alcune loro voci. Si tratta di ambiti che, – spiega l'Autorità – in base anche agli esiti della, hanno rivelato il perdurare di situazioni critiche e dunque meritevoli di attenzione.Guardando alin esito a tutte le attivita` di controllo del 2019, queste, nel complesso, hanno raggiunto il valore di circaa fronte di 3,2 milioni di euro di sanzioni comminate nello stesso anno in esito a verifiche ispettive. Nel dettaglio, in termini di, il 2019 ha evidenziato il numero piu` alto di casi critici mai registrato in un anno, criticita` sostanzialmente confermate anche per il 2020 dagli esiti dei controlli telefonici al pronto intervento, a cui ora seguiranno le previste verifiche ispettive. Riscontri negativi si sono avuti anche con riferimento allePer quanto riguarda invece il controllo di alcune voci che impattano sulle, saranno portate a termine le campagne ispettive sul rispetto degli obblighi di comunicazione al Sistema Informativo Integrato, sul settlement e quella di controllo delle tariffe idriche. Anche in questi ambiti, il 2019 aveva rilevato alcune situazioni non conformi. In particolare, nelle ispezioni condotte nel 2019 avevano evidenziato, come gia` negli anni precedenti, la presenza di costi non riconoscibili nelle predisposizioni tariffarie e differenze tra le tariffe applicate e le tariffe stabilite dall'Autorita`, anche se di rilievo appare il fatto che le somme contestate siano risultate in calo (circa 5 milioni di euro i costi non riconoscibili e 11,5 milioni di euro gli scostamenti tariffari, a fronte di una media annuale in precedenza di circa 30 milioni di euro in un caso e a circa 15 milioni di euro nell'altro). Con riferimento ai costi, arriva dunque ala stima complessiva degli importi contestati alle imprese del settore nel corso di 6 anni di attivita` di verifica con la Guardia di Finanza.Sempre nel 2019, e a seguito di una campagna di controlli documentali seguita da sopralluoghi che avevano interessato 9 imprese rilevanti per dimensione, erano stati richiesti a diverse di esse ulteriori interventi per assicurare la piena efficacia delledestinati all'attivita` di vendita, dei marchi, dei database e del personale tra attivita` nel mercato libero e in quello tutelato dell'energia. Interventi, questi, a vantaggio del corretto funzionamento del mercato importanti in vista della riapertura degli sportelli e delle attivita` post lockdown.06-08-2020 07:33