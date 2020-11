Arera, Acqua: Guerrini confermato presidente di Wareg

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, è stato confermato presidente di WAREG, l'associazione europea dei regolatori dei servizi idrici, in occasione della 21esima Assemblea Generale dell'associazione, tenutasi oggi online a causa dell'emergenza Covd-19.La, rinnovata dopo quella del 2018, conferma il ruolo rilevante di Arera nella regolazione dei servizi idrici in Europa.L'Assemblea appoggia un ambizioso programma volto a migliorare il posizionamento di Wareg nel panorama europeo e internazionale, quale interlocutore privilegiato degli operatori e delle Istituzioni nazionali ed europee. I regolatori sono pronti a mettere a disposizione la loro esperienza tecnica e le skills settoriali per il raggiungimento degli obiettivi europei nel Green new deal e dell'economia circolare, in un contesto di riferimento caratterizzato dall'emergenza pandemica e, allo stesso tempo, da un processo di revisione del quadro normativo di riferimento avviato dalla Commissione europea. Alla seconda parte della giornata, si sono uniti ai lavori, la Commissione europea, con il Direttore Veronica Manfredi, e i rappresentanti di Eureau, Aquapubblica e Politecnico delle Marche." - commenta. "I regolatori saranno a disposizione del decisore politico al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi europei di ripresa settoriale, attraverso adeguati incentivi e il continuo monitoraggio del settore.in questo delicato settore".Wareg è l'associazione dei regolatori (alcuni di essi Autorità indipendenti come Arera, altri uffici o agenzie ministeriali) competenti per la regolazione dei sistemi idrici in Europa (in totale 31, di cui 26 Membri e 5 osservatori1) con sede a Milano presso Arera.11-11-2020 08:30