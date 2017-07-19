Dati
            Notizie Teleborsa

            "Applica ora": CDP Venture Capital lancia il nuovo strumento per le startup

            void image (Teleborsa) - CDP Venture Capital annuncia il rilancio della propria presenza digitale con un sito web completamente rinnovato, che integra un nuovo strumento dedicato alla relazione con il mondo delle startup: "Applica ora" consente infatti la presentazione dei progetti imprenditoriali in pochi passaggi, per sottoporre al team di investimento della Sgr le proprie idee innovative.

            Il sito web, interamente rinnovato – spiega CDP in una nota - è cardine di un ecosistema di canali volti a garantire una navigazione più fluida, intuitiva e accessibile, potenziando l'esperienza utente e favorendo un'interazione più immediata con l'organizzazione.

            Con questo passo, "CDP Venture Capital – si legge nella nota – conferma il proprio sostegno all'ecosistema nazionale dell'innovazione, impegnandosi a mantenere un canale di comunicazione con le startup sempre aperto e che semplifichi il processo di presentazione delle più innovative e ambiziose imprese che contribuiscano allo sviluppo dell'innovazione in Italia".

            L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo di riferimento per i progetti imprenditoriali più ambiziosi, continuando a ricoprire il duplice ruolo di partner strategico dei campioni nazionali e di facilitatore dell'incontro tra domanda e offerta di capitali in tutte le fasi di vita delle startup.



            (Teleborsa) 13-10-2025 14:10


