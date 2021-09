Apple pronta a svelare i nuovi iPhone, Apple Watch e AirPod

Apple

(Teleborsa) - Mancano 24 ore all'di, che inizierà alle 19 (ore italiana) del 14 settembre, un vero e proprio momento di culto per i fan della società di Cupertino. Come al solito, l'azienda guidata da Tim Cook non ha rivelato quali prodotti lancerà o rinnoverà, ma le indiscrezioni parlano di. L'appuntamento arriva in unper la "mela morsicata": venerdì scorso è arrivata la fine della battaglia legale contro Epic Games. Da un lato, la società di Cupertino può essere soddisfatta perché non è stata condannata per abuso di posizione dominante, ma allo stesso tempo dovrà permettere altri metodi di pagamento nelle app (in una riforma che potrebbe intaccarne la redditività).Il grande protagonista dell'evento del 14 settembre sarà comunque l', anche seper il prodotto di punta della società. A un anno di distanza da una riprogettazione abbastanza evidente con l'iPhone 12, la versione aggiornata del melafonino non dovrebbe avere molti cambiamenti importanti. Secondo le anticipazioni della stampa americana, iPhone 13 e iPhone 13 Pro dovrebbero essere disponibili nelle stesse tre dimensioni attuali: 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici.La modifica principale sarà unnella parte superiore del display, secondo Bloomberg, mentre dovrebbero arrivare nuovi display LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) sui modelli Pro. La star degli iPhone, la, presenterà probabilmente alcune novità. The Verge prevede prestazioni migliorate per la fotocamera ultrawide, uno zoom ottico migliore per la registrazione video, supporto ProRes e una modalità verticale per i video.Per quanto riguarda l'Apple Watch - che ha rappresentato l'11% delle vendite per la società nel 2020 - Apple ne ha presentato una versione aggiornata ogni anno dal 2016. Quella di quest'anno dovrebbe chiamarsie avere molte più novità rispetto all'iPhone. La nuova versione dovrebbe avere uno schermo piatto e bordi piatti - che meglio si abbinano al design di iPhone e iPad - oltre a, secondo Bloomberg. Nonostante negli scorsi mesi si siano rincorse voci sull'inserimento di nuove funzionalità come il rilevamento della temperatura corporea e il monitoraggio della glicemia, sembra che Apple intenda lasciare queste nuove feature per modelli futuri.Apple non ha lanciato nuovi AirPods da ottobre 2019, quando ha introdotto gli AirPods Pro con un nuovo design e soprattutto la possibilità di avere la versione con la cancellazione del rumore. Secondo Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities e uno dei più seguiti per le novità di casa Apple, la società di Cupertino lancerà i nuovi AirPods 3. Apple potrebbe continuare a vendere gli attuali AirPods a un prezzo inferiore - ha specificato - mentre la riprogettazione probabilmente faràNovità minori potrebbero arrivare per iPad (e corrispondente versione mini) e per i MacBook Pro. Sarà possibile seguire l'evento in streaming tramite il player qui sotto.

(Teleborsa)

13-09-2021 04:52