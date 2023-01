Antitrust, nel bollettino settimanale i provvedimenti sulle società che forniscono energia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'ha pubblicato nel consuetole delibere in base alle quali venerdì aveva annunciato la conferma parziale dei provvedimenti cautelari dell'Antitrust nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie per presuntedelle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, mentre aveva revocato quelli nei confronti di Hera e A2A.In riferimento queste ultime, infatti, l'Autorità non ha ravvisato gliper la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.L'Antitrust sulla base dei principi espressi dal, ha invece confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre scorso per le altre 5 società energetiche sopracitate sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l'art. 3 del Decreto Aiuti bis.02-01-2023 19:54