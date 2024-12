Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Farmasave.it per pratiche scorrette

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha avviatodella società., in relazione al, per possibilinella promozione, consegna e assistenza post-vendita di parafarmaci e farmaci da banco ordinati online.Secondo l'Autorità, la società avrebbe pubblicato sul sito Farmasave.itcirca l'immediataofferti in vendita online e i relativiMolti consumatori hanno segnalato, infatti, ladei prodotti ordinati,durante il trasporto, e già pagati via web. I consumatori, inoltre, potrebbero essere statinell'esercizio dei propri diritti, per il carente servizio di assistenza clienti. In questo modo la società potrebbe aver reso difficile, o in alcuni casioppure ottenere ladei prodotti ricevuti, se non corrispondenti a quelli effettivamente ordinati o danneggiati durante il trasporto,in denaro del corrispettivo versato, anche in caso di mancata consegna.Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svoltodella società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C..05-12-2024 10:38