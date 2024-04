Antiriciclaggio, Commercialisti: "su titolari effettivi indicazioni unitarie per modalità operative omogenee"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -di commercio territoriali indicazioni unitarie per la comunicazione al Registro delle imprese della titolarità effettiva in modo tale da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti. Lo scrive il presidente del Consiglio nazionale dei commercialist, nella lettera inviata al presidente di Unioncamere,La magli enti camerali in cui, pur confermando la scadenza dell'11 aprile per le comunicazioni al Registro dei Titolari effettivi, demanda al prudente apprezzamento delle Camere di commercio territoriali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo.La nota del Ministero, a sua volta, ge al Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Adolfo Urso, per richiedere una proroga del termine in scadenza in ragione dell'impatto operativo sugli studi professionali direttamente coinvolti nella trasmissione telematica delle pratiche di comunicazione della titolarità effettiva.Lo scorso 9 aprile, infatti, ildel 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi, confermando di fatto la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile scorso.–. Il nostro auspicio è che le camere di commercio forniscano indicazioni chiare e uniformi in modo tale da garantire modalità operative omogenee12-04-2024 13:52