Antartide, ENEA: inizia la 37a spedizione della ricerca italiana in modalità Covid free

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilè atterrato indando avvio alladi ricerca del nostro Paese, che quest'anno riprende a pieno ritmo le attività scientifiche e logistiche, dopo le pesanti limitazioni alla precedente missione imposte dall'emergenza sanitaria. Ladurerà 4 mesi e vedrà sul campo la partecipazione di 220 tra tecnici e ricercatori, impegnati in oltre 50 progetti di ricerca presso le stazioni "Mario Zucchelli" e "Concordia", sulla nave italiana per la ricerca oceanografica "Laura Bassi" e presso alcune basi straniere. Finanziate dal(MUR) nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), le missioni italiane sono gestite dall'per la pianificazione e l'organizzazione logistica e dal Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Cnr) per la programmazione e il coordinamento scientifico.Questo primo gruppo composto daè arrivato con un volo del Programma Antartico degli Stati Uniti d'America (USAP) e si occuperà di riattivare tutti i servizi della stazione(MZS) e di preparare la pista di 3 km sul pack marino, necessaria all'atterraggio dei successivi voli intercontinentali. La squadra di tecnici, guidata dal capo spedizionedell'ENEA, si completerà all'arrivo del primo volo intercontinentale e si occuperà anche di tutte le attività che permettono la realizzazione dei progetti scientifici e la permanenza del personale nella base. A novembre il testimone passerà ad, sempre dell'ENEA, che guiderà la stazione MZS fino al termine della spedizione.Lepartecipano con 18 esperti militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri che affiancheranno sul campo il personale ENEA, Cnr e dei diversi enti di ricerca e università durante tutto il corso della spedizione. Gli specialisti della Difesa, nell'ambito delle specifiche competenze della forza armata d'appartenenza, daranno supporto al PNRA per le attività esterne e i campi remoti, per le attività navali e subacquee, per le previsioni meteorologiche e per la pianificazione e svolgimento in sicurezza delle operazioni di elicotteri e aeromobili. Parteciperanno alle attività anche 4 componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, undella 46a Brigata Aerea dell'(AMI) effettuerà i collegamenti tra Christchurch (Nuova Zelanda), la base italiana MZS e quella statunitense di McMurdo, assicurando il trasporto di passeggeri e materiali. A supporto di questa operazione saranno impiegati 40 militari dell'AMI di base a Christchurch. Sono programmati nel corso della spedizione 10 voli intercontinentali, di cui uno destinato a soli passeggeri sarà operato da Hobart (Australia) con l'Airbus-A319 dell'Australian Antarctic Division.Anche quest'anno, la, la nave rompighiaccio dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste (OGS) gestita congiuntamente da Cnr, ENEA e OGS, prenderà parte alla spedizione. La nave, che si prepara a salpare il 7 dicembre dal porto neozelandese di Lyttelton con destinazione MZS, effettuerà tre rotazioni: la prima prettamente logistica, la seconda logistica e scientifica e la terza interamente scientifica, per fare rientro in Nuova Zelanda il 25 marzo 2022.Con l'arrivo, il prossimo 2 novembre, del primo personale presso la stazione di, a oltre 3mila metri di altezza nell'entroterra sul plateau antartico, si concluderà la(winterover) e avrà inizio quella estiva, sotto la guida didell'ENEA. In particolare, a Little Dome C, a 40 chilometri da Concordia, proseguiranno le attività legate all'allestimento del campo per il progetto internazionale "Beyond Epica Oldest Ice", coordinato dall'Istituto di scienze polari del Cnr (Cnr-Isp) a cui partecipa anche l'Università Ca' Foscari Venezia. Il campo ospiterà le attività di perforazione del ghiaccio più antico del mondo, con l'obiettivo di ricostruire il clima del pianeta fino a 1,5 milioni di anni fa. Sempre a partire da novembre inizierà anche il graduale arrivo dei 13 nuovi partecipanti al winterover – di cui 6 del PNRA, 6 dell'Istituto polare francese Paul Emile Victor (IPEV) e 1 medico svedese dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) – che sostituiranno il team precedente e resteranno in completo isolamento fino a novembre 2022, quando, a causa delle temperature esterne che arrivano a -80°C (percepite fino a-100°C), non sarà più possibile raggiungere la base.Per garantire in Antartide unacontro la diffusione del, continuerà ad essere applicato a tutto il personale lo stringente protocollo sanitario sviluppato lo scorso anno dal Consiglio dei direttori dei programmi nazionali antartici (COMNAP). Mantenere il più possibile l'Antartide Covid free è un impegno decisivo per consentire la permanenza scientifica dell'uomo in un ambiente estremo e con capacità sanitarie limitate. Per questo tutti i partecipanti saranno sottoposti a rigorosi controlli sanitari sia prima della partenza dall'Italia, che all'arrivo presso i gateway antartici australiano e neozelandese. Confermata per tutto il personale anche una quarantena rigida di 14 giorni fino al trasferimento in Antartide.21-10-2021 13:57