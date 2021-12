Ansaldo Energia, i dipendenti sparsi nel mondo al centro del calendario 2022

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Uomini e donne provenienti da tutto il mondo, impegnate nelle loro attività in diversi paesi ma con una sola missione: portare energia ovunque serva. Sono questi i protagonisti del, azienda controllata all'88% da CDP, e realtà internazionale e multiculturale con progetti, società e cantieri attivi in oltre 50 paesi. ". I colleghi che in maniera fissa o occasionalmente portano all'estero le nostre competenze sono circa il 30%. La loro capacità di adattamento, di confronto con le altre culture sono una chiave vincente per il successo di Ansaldo Energia", ha commentatodi Ansaldo Energia e direttore del personale, aggiungendo che "a loro si somma la ricchezza che proviene dai tanti stranieri con i quali si trovano a lavorare, sia assunti nelle nostre branch o società controllate, sia fornitori o clienti"."Nel calendario sono ritratti 13 colleghi di differenti nazionalità che lavorano in giro per il mondo, in cantieri o negli uffici delle sedi aziendali estere: in posa, fieri del loro lavoro, valorizzati nella loro singolarità di persona e di lavoratore", spiega. Sotto ogni foto si trova una breve descrizione che presenta la persona e il progetto di cui si sta occupando, progetto che può essere approfondito scannerizzando il QR Code."La realizzazione di questo calendario è stata un'occasione preziosa per raccogliere le emozioni e le voci dei tanti lavoratori che si trovano in giro per il mondo e percepire quanto forte sia il senso di appartenenza e l'orgoglio di lavorare per Ansaldo Energia", ha affermato20-12-2021 20:07