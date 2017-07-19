Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
ANIA, Borla (Intesa Sanpaolo): "Le assicurazioni, un ponte tra generazioni e un salvagente per i piccoli investitori"
(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina a Roma l'evento "The Savings and Investments Union: achievements and perspectives", organizzato da ANIA.
Virginia Borla, AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, intervenuta nell'ambito del panel "SIU: il contributo del settore finanziario", ha dichiarato: "La raccolta sui conti correnti in Europa resta elevata, nonostante un flusso informativo continuo cerchi di spiegare chiaramente perché sia opportuno investire.
Per farlo, come industria, serve parlare alle persone, renderle consapevoli che il ruolo delle assicurazioni è fondamentale: rappresentano un salvagente che offre garanzie aggiuntive, offrono soluzioni di accumulo per piccole cifre, poco alla volta, ma con continuità. Possono essere, inoltre, un ponte fra le generazioni, possono proteggere la creazione della ricchezza e la capacità di investimento, possono essere un paracadute di fronte agli inevitabili rischi.
Avere in un portafoglio una componente assicurativa garantita è certamente un'opportunità per accompagnare anche e soprattutto i piccoli investitori, ossia le persone che più di tutti necessitano di sostegno e protezione, non solo attraverso un ruolo tecnico, ma anche con lo sviluppo di un'educazione e di una cultura della protezione.
Il modello di bancassicurazione di Intesa Sanpaolo, in questo senso, consente di conoscere in modo completo il cliente retail, così come l'impresa, e di offrire perciò il miglior supporto. Col nostro sostegno le aziende possono considerare forme di finanziamento che vadano oltre al tradizionale intervento tramite gli azionisti, o la banca di riferimento, ma comprendano anche soluzioni di venture capital, di medio e lungo periodo, con il contributo anche dei fondi pensione, per definizione investitori a lunghissimo termine.
Per il mondo retail, infine, ricordo che in altri stati dell'UE sono previsti benefici e agevolazioni fiscali per i consumatori, se mantengono gli investimenti per periodi di 8-10 anni; una riflessione su questi aspetti potrà aiutare a mantenere risparmio e investimenti in Europa per il suo sviluppo".
(Teleborsa) 24-10-2025 19:15
