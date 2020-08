Anas, viabilità in aumento: +19% a luglio

(Teleborsa)

(Teleborsa) -con un, dato che evidenzia il "progressivo riallineamento ai trend storici dello stesso periodo del 2019" nella Fase 3.È quanto sottolinea in una nota la società del Gruppo FS sottolineando che la crescita dell'indice di mobilità rilevata (Imr) rispetto a giugno segna un +19% sui veicoli totali e specificando che l'aumento del traffico feriale è del 14%, mentre quello prefestivo e festivo hanno segnato rispettivamente +18% e +32%.che ha continuato sempre a lavorare durante tutto il periodo di emergenza per garantire i beni di prima necessità.Nel complesso luglio,. La flessione è più contenuta se si prende in considerazione il segmento dei veicoli pesanti con un -2%, che segna comunque un positivo +2% nel Sud.Seppure in molti casi ancora negative, le differenze del traffico mensile nel confronto con luglio dell'anno scorso si riducono sempre di più: a giugno la contrazione rispetto al 2019 segnava un -18% sui veicoli totali e -8% sul segmento dei veicoli pesanti, mentre a maggio i dati erano rispettivamente -43% e -23%.Analizzando il traffico dei veicoli totali sull'Imr, rispetto a giugno c'è "(+23%), seguito dalla Sicilia (+20%) e dal Centro (+19%), mentre è più contenuto l'andamento al Nord (+17%) e in Sardegna (+12%): questi ultimi due dati sono inferiori alla media nazionale".Tra le regioni sono la Calabria e la Basilicata "a segnare le migliori performance, rispettivamente con +28% e +25%. I mezzi pesanti mostrano una crescita del 21% al Nord, del 12% al Sud, dell'11% al Centro. Seguono Sardegna e Sicilia con un +10% e un +5%".06-08-2020 03:51