Ammortizzatori, Orlando: in corso trattativa con Ue per affrontare crisi Ucraina

(Teleborsa) - "L'incontro di oggi sarebbe stato dedicato a fare il punto sulla prima fase di attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno e ci troviamo a confrontarci di come affrontare uno scenario assolutamente nuovo rispetto alle conseguenze del conflitto in Ucraina". Lo ha detto il ministro del Lavoro,, nella riunione con le parti sociali per fare il punto sulla riforma degli ammortizzatori alla luce delle conseguenze della guerra in, dell'aumento del costo dell'e della carenze delleOrlando ha ricordato che la scorsa settimana il Governo ha introdotto "ulteriori strumenti che prevedono la possibilità di intervenire laddove ci si trovi di fronte a condizioni di particolare difficolta' legata al costo dell'energia e, accanto a questo, abbiamo ribadito la possibilità di accedere alla cassa integrazione legata alla mancanza di materie prime". Il ministro del Lavoro ha poi sottolineato che "abbiamo già previsto un ulteriore periodo didi ulterioriproprio per coloro che avevano esaurito le 13 settimane".Gli scenari relativi al conflitto in Ucraina sono "imprevedibili" e, pertanto, si tratterà di "adeguare via via gli strumenti che abbiamo a disposizione", ha spiegato Orlando. "Ovviamente – ha sottolineato – l'auspicio di tutti è che il conflitto possa concludersi al più presto possibile, ma anche quando si sarà concluso avremo alcuni problemi come l'di materie prima o il costo del, che non si risolveranno con la fine del conflitto"."Stiamo sostenendo unaa livello europeo perché accanto agli strumenti esistenti se ne possano creare di nuovi a livello comunitario per ripartire il peso delle conseguenze del conflitto perché, come per le transizioni, lo sforzo è comune, ma gli effetti sono differenziati", ha affermato il ministro del Lavoro. "La richiesta che stiamo rivolgendo all'Ue è quella di dotarsi dianche per mutualizzare in qualche modo le conseguenze del conflitto - ha proseguito - abbiamo per questo avanzato, anche nell'ultima riunione del consiglio Ue dei ministri del Lavoro, la necessità di costruire uno strumento strutturale che riprenda l'impostazione di, che è stato importante nella, e che sia più legato agli shock e alle transizioni che non sono più un elemento eccezionale".Con la situazione venutasi a creare con la guerra in Ucraina "il rischio di strozzature eè forte e crediamo che il dialogo sociale sia utile per costruire anche gli strumenti di intervento perché gli choc non sono mai simmetrici e provocanoper qualcuno e vantaggi per altri che possono costruire rendite con il rischio di destrutturare il mercato e le filiere", ha concluso Orlando.21-03-2022 14:29