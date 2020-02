Amazon ottiene lo stop alla commessa da 10 mld per il Pentagono affidata a Microsoft

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Primo round messo a segno dache ottiene da un(anche se temporaneo) dellaIl colosso, guidato da, si era rivolto al tribunale dopo che la(Joint Enterprise Defense Infrastructure): nel corso dell'asta per il mega contratto infatti, Amazon era stata indicata come la prima opzione anche per il suo passato al fianco delle forze armate statunitensi.secondo i legali del colosso dell'e-commerce ,laperché dettata dall'che, tra l'altro, è proprietario delt, tra i media più critici e più criticati dalla Casa Bianca.Da qui la scelta di, di rivolgersi a un tribunale che, al momento, ha dato ragione ad Amazon, programmando la prossima udienza entro il 27 febbraio.Anche se lo stop è momentaneo,per assicurare che "non ci siano interferenze politiche", come hanno chiarito i legali: il14-02-2020 06:36