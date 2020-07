Amazon dei miracoli, Bezos incassa 13 miliardi in un giorno

(Teleborsa)

(Teleborsa) -perche ha aggiuntodi dollari al suo patrimonio netto, registrando il più grande "salto" in un giorno per un individuo da quando iè stato creato, nel 2012.Balzo delper le azioni diil massimo da dicembre 2018 in scia alsulle tendenze dello, trainato da persone costrette a restare a casa per via del lockdown, aumentate delquest'anno.il 56enne fondatore dioltre che uomo più ricco al mondo, ha visto balzare la sua fortuna anel 2020, nonostante gli Stati Uniti stiano entrando nella peggiore recessione economica dopo la Grande Depressione. Ora vale più della valutazione di mercato di giganti comeBuone notizie anche per l'ex moglie- che possiede il 4% delle azioni della società - che ieri ha guadagnatoieri ed è ora lapersona più ricca al mondo.21-07-2020 09:19