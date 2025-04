Altruist valutata 1,9 miliardi di dollari nell'ultimo round

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la moderna banca depositaria per registered investment advisor (RIA), ha chiuso un, guidato da GIC, fondo sovrano di Singapore. Hanno partecipato anche Salesforce Ventures, Geodesic Capital, Baillie Gifford, Carson Family Office, ICONIQ Growth e un gruppo selezionato di altri partner. Il round valuta l'azienda a circa 1,9 miliardi di dollari."La comprovata esperienza di Altruist nella creazione di prodotti innovativi e di eccellenza ha permesso all'azienda di posizionarsi al servizio di un mercato ampio e in crescita, offrendo infrastrutture moderne a consulenti che per lungo tempo sono stati scarsamente serviti - ha dichiarato- GIC non vede l'ora di supportare Altruist nella sua missione di democratizzare l'accesso alla consulenza finanziaria attraverso il nostro capitale flessibile a lungo termine".Nel 2024, Altruist ha lanciato una suite di nuovi prodotti, tra cui un conto di liquidità ad alto rendimento, strumenti di gestione fiscale automatizzati e scalabili e un'esperienza di trading sul reddito fisso completamente digitale. L'azienda ha registrato unacome fatturato, conti di intermediazione e consulenti. Altruist serve attualmente oltre 4.700 consulenti e ha triplicato il patrimonio in gestione per due anni consecutivi.22-04-2025 18:13