Allarme sanità: 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure nel 2023

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2023di questi circa 2,5 milioni lo hanno fatto per motivi economici.Un dato che va di pari passo con i, così come emerso dal nostro recente report "", realizzato con, che rivela liste di attesa lunghissime persino nelle regioni più virtuose, con attese fino a 677 giorni per una visita oculistica in Lombardia. È quanto emerge dai dati diffusi ieri dallasulla rinuncia alle cure da parte degli italiani, ritenuti sono estremamente gravi ed allarmanti.Se gli stipendi sono fermi, è evidente che a curarsi saranno solo coloro che possono permetterselo pagando privatamente. È questo il drammatico prodotto di un, colpito da anni di tagli alle risorse. Sempre dal report Gimbe emerge, infatti, cherispetto alla media dei paesi Ocse membri dell'UE.Un trend che è destinato a peggiorare, avvitandosi in una spirale negativa fatta di mancata prevenzione e aumento delle spese a carico del SSN."Da anni - si legge nella nota inviata da- denunciamo con: è ora di invertire questa tendenza, stanziando risorse adeguate e dando risposta alla carenza di personale. Il diritto alla salute, universale e accessibile, è sancito dalla nostra carta costituzionale: non garantirlo significa far venir meno uno dei principi fondanti della nostra democrazia. Già oggi il diritto alla salute non è uguale per tutti: cittadini anziani, del Sud e appartenenti a fasce socio-conomiche più deboli sono già largamente esclusi dall'accesso alle cure.In questo senso,non solo non risultano adeguati a rispondere alla grave crisi in atto in questo settore (si veda l'intervento normativo sulle liste di attesa), ma, con l'autonomia differenziata, daranno il vero e proprio colpo di grazia al servizio sanitario, accentuando disparità disuguaglianze ed éiltarismo".