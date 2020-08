Allarme Legambiente: mala depurazione inquina mari e laghi, usare Recovery Fund

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Due rapporti di- Goletta Verde e Goletta dei laghi - mettono in luce lo stato didei nostri corsi d'acqua, causato dallache resta il principale nemico del mare e delle acque interne.I due rapporti quest'estate hanno monitorato per più di un mese lo stato di salute del mare e dei laghi italiani, conin 18 regioni e 28 laghi. L'analisi ha messo in evidenza che lungo le coste 1 punto ogni 3 risulta oltre i limiti di legge e nei laghi 1 punto su 4.Lesono state prevalentemente riscontrate sul, a ridosso delledi fiumi, rii e canali che, sfociando in mare, portano con sé cariche batteriche a volte molto elevate. Con una situazioneconfermata sia in diversecome la, dove persistono le criticità diffuse legate all'assenza di impianti di depurazione e di allacciamento alla rete fognaria, sia nel, in particolare nelC'è però anche una nota positiva la carica deglidei circoli territoriali di Legambiente che quest'estate hanno aiutato il team di tecnici dell'associazione ambientalista nelle attività di campionamento e monitoraggio nelle acque e nello scovare e denunciare le criticità che minacciano le acque interne e costiere. Una grandeche quest'anno, più che mai, è stata il cuore delle due campagne che, per via del rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, non hanno potuto avvalersi del classico itinerario coast-to-coast a bordo dell'imbarcazione.Il bilancio di Legambiente a tutela del mare e delle acque interne è stato presentato questa mattina a Roma da, direttore generale di Legambiente,, vicedirettrice e responsabile campagne di Legambiente,, responsabile scientifico dell'associazione.Legambiente formula 3 proposte per porre rimedio a questo disastro ambientale: completare ladelle acque reflue, anticipare ilrispetto alla scadenza indicata dalla UE a luglio 2021, approvare laE come corollario ilitaliano dovràdavvero al Paese, come ad esempio i depuratori che mancano, abbandonando la realizzazione di opere che l'associazione definisce "inutili"."Al Governo chiediamo di destinare una parte dei fondi comunitari che arriveranno nell'ambito del Recovery Fund per completare il sistema impiantistico fognario, un'opera che l'Italia aspetta da troppo tempo, e per sostenere davvero l'efficienza energetica, la riconversione ecologica e le rinnovabili accelerando, così, la transizione verso un'Europa libera da fonti fossili e con zero emissioni nette entro il 2040", ha affermato il direttore generale Giorgio Zampetti.12-08-2020 02:54