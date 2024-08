Alimentare: solo il 30% dei manager fiducioso di raggiungere obiettivi di sostenibilità al 2030

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lasta diventando una parola d'ordine in più settori economici, ma è in quello alimentare che assume un'importanza vitale. Secondo le stime di, il 100% dei manager intervistati e operanti nel settore del marketing di aziende alimentari ha riscontrato dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori. In base a quanto osservato, infatti, i clienti sono sempre più interessati a prodotti sostenibili, dichiarandosi disposti anche a spendere di più per ottenerli. Questa crescente consapevolezza dei consumatori, insieme alle pressioni normative e ai cambiamenti climatici, spinge le aziende a doverL'ultimo studiocon approccio scientifico e leader nel campo della sostenibilità, si propone di offrire una panoramica dettagliata sulle sfide e le opportunità che il settore deldeve affrontare per realizzare una transizione sostenibile. La ricerca, condotta in collaborazione con Sapio Research, ha coinvolto oltre 600 manager e dirigenti di aziende del settore alimentare (sia negli Stati Uniti che in Europa).Emerge da subito una nota di incertezza, infatti,del fatto che la propria azienda possa raggiungere gli obiettivi di sostenibilità entro il 2030. Un dato che pone in evidenza l'incertezza che ancora pervade molte realtà su questo tema."Siamo entusiasti che in Italia, secondo il campione interpellato, la, grazie ad una diffusa attivazione trasversale in azienda: metà del campione nazionale ha infatti dichiarato di poter contare su KPI di sostenibilità da oltre un anno, contro" commenta"Proprio su questo punto vorrei approfondire a partire dal mio osservatorio sul settore nel nostro paese, dove sempre di più vediamo il diffondersi di Bonus C- level legati a KPI di decarbonizzazione: una leva determinante e di successo".Per poter operare questa trasformazione entro la fine del decennio, è necessario che le aziende sappiano darsi delle priorità d'azione, individuando delle aree chiave su cui intervenire.Ilritengono sia prioritario avviare una valutazione del proprio portafoglio prodotti per capire quali (comprese ricette e imballaggi) promuovere, riprogettare o eliminare, e come. In particolare, è sul packaging che il 67% dei manager italiani (e il 62% a livello globale) vede uno dei punti principali di intervento.Questa attenzione riflette l'urgenza die di promuovere soluzioni più ecologiche. Un'attenzione alimentata anche dalla necessità di ridurre gli sprechi alimentari, indicata dal 53% degli intervistati in Italia e dal 57% di quelli all'estero come prioritaria.Tra le sfide più significative da affrontare spicca, secondo il 37% degli italiani e il 42% dei rispondenti globali, la complessità che caratterizza la supply chain. Anche gli investimenti necessari per poter sostenere questa trasformazione rimangono un tema aperto: mediamente, infatti, nei diversi dipartimenti la quota del bilancio annuale destinata ad investimenti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali corrisponde appena al 12,5% su scala globale. Elementi cheper affrontare le complessità operative e migliorare la trasparenza e l'efficienza lungo tutta la filiera.Anche un coinvolgimento attivo dellae una collaborazione tra le diverse funzioni aziendali sono fondamentali per avviare questo cambiamento. Il 34 % degli intervistati italiani e il 32% di quelli a livello globale sottolineano come la creazione di un clima di collaborazione e di condivisione siano elementi chiave per poter creare un ambiente in cui pratiche più sostenibili siano in grado di mettere radici. Inoltre,(sia a livello italiano che globale) ritengono che le normative siano tra i principali driver per poter avviare una transizione responsabile.Unanel settore food & beverage è anche un'opportunità strategica per le aziende che vogliono rimanere competitive e resilienti di fronte alle sfide globali. I dati raccolti mostrano una forte convergenza tra i manager italiani e quelli internazionali sull'importanza di normative rigorose, cultura aziendale e risparmio sui costi come driver chiave per il cambiamento. Con priorità come il redesign del portafoglio prodotti, l'agricoltura rigenerativa e l'adozione di alimenti a base vegetale (che secondo il 32% degli intervistati italiani sono fondamentali), l'Italia dimostra di essere all'avanguardia in questo percorso."Vediamo con chiarezza ednella direzione dell'allineamento ai limiti planetari. Il prossimo passo dovrà essere nel passaggio da un approccio a silos all'integrazione della sostenibilità nelle scelte e nell'operatività quotidiana di tutte le funzioni aziendali" conclude. "Le previsioni indicano il rischio per le aziende del settore alimentare di, in modo efficace ed efficiente. Resta ancora molto da fare: affinché alla sostenibilità vengano dedicati budget più rilevanti e si possa conseguire una trasformazione di impatto misurabile e duraturo, continuano ad essere necessarie la collaborazione con la leadership tra i dipartimenti e con i partner strategici e l'impegno sulle tre direttrici del redesign sostenibile del portafoglio prodotti, l'agricoltura rigenerativa ed il plant based".