Albastar riparte con nove rotte da Bergamo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La compagnia aereaintensifica i programmi operativi per l'e, dopo il lancio di tre nuovi collegamenti dall'Aeroporto di Cuneo (dal 27 luglio verso Palma di Maiorca e Minorca, e dal 29 luglio verso l'isola di Lampedusa), ne annuncia benSi tratta di collegamenti settimanali e bisettimanali verso le(Lampedusa, Sardegna e Sicilia) e il(Calabria e Puglia) e una destinazione internazionale, Porto Santo, nell'arcipelago di Madeira. I voli saranno operati dalla prima settimana di giugno a fine settembre., dove negli ultimi anni è stato il vettore leisure di riferimento. "La fiducia che la compagnia aerea Albastar ripone nell'Aeroporto di Milano Bergamo, in una fase delicata come la programmazione della ripartenza, conferma il successo di una collaborazione che trova riscontro nei risultati reciproci e per questo premiata negli anni dai passeggeri – dichiara– L'elenco dei voli risponde all'attesa e significativa domanda verso le mete di turismo estivo nazionali, come pure la nuova destinazione di Porto Santo aggiunge un'offerta di sicuro richiamo in un contesto di auspicabile superamento della lunga fase di pandemia".01-04-2021 11:00