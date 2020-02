Air Italy, Laghi e Lagro nominati liquidatori con pieni poteri

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Enrico Laghi e Franco Lagro saranno i liquidatori di Air Italy. Lo comunica la compagnia aerea, sottolineando che Laghi e Lagro "hanno accettato l'incarico di liquidatori e assunto".Oggi, l'assemblea degli azionisti di Air Italy - Alisarda con il 51% del capitale e Qatar Airways con il 49% attraverso AQA Holding - ha deciso all'unanimità di mettere la società in liquidazione. La decisione, pressoché scontata, è stata presa a causa delle "perdurare delle difficili e strutturali condizioni di mercato" e della constatazione che "non sussistono più le condizioni per il prosieguo delle attività".Air Italy ha assicurato che lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri:agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.11-02-2020 06:26