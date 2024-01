AIE, triplicare rinnovabili al 2030. Birol: "Serve più sforzo"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2023 la capacità di generazione di energia da rinnovabili su scala mondiale è aumentata del 50% in più rispetto a quanto era stata incrementata l'anno precedente.A rilevarlo è l'nel suo rapporto sulle rinnovabili, in cui sottolinea che la capacità di generazione di elettricità da queste fonti si sta espandendo a ritmi record, "i più forti mai registrati negli ultimi trent'anni, dando una concreta possibilità alla realizzazione dell'obiettivo di triplicare la generazione di capacità per il 2030 da parte dei governi che hanno sottoscritto gli impegni della Cop 28".Dal Renewables 2023, si rileva che, nel 2023, la capacità complessiva aggiunta sulla generazione di energia elettrica da rinnovabili ha raggiunto 510 gigawatt, con il solare che ha rappresentato i tre quarti di questo aumento. E l'aumento più rilevante sul solare si è registrato in, che secondo l'AIE nel 2023 ha installato una quantità di pannelli fotovoltaici equivalente a quella che è stata installata in tutto il mondo nel 2022. L'Agenzia rileva aumenti da record sulla capacità di generazione da rinnovabili anche in"Il nuovo rapporto mostra che, in base alle politiche attuali,di due volte e mezzo entro il 2030, madi triplicare le rinnovabili della Coop 28. Ci stiamo avvicinando", afferma, aggiungendo che la sfida più importante per la comunità internazionale è il rapido aumento dei finanziamenti e della diffusione delle rinnovabili nella maggior parte delle economie emergenti e in via di sviluppo, molte delle quali vengono lasciate indietro. Il successo per raggiungere l'obiettivo di triplicare le rinnovabili dipenderà da questo".11-01-2024 12:11