Agroalimentare, MISE sostiene sviluppo tecnologico di Riso Scotti e Ponti

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Iltorna a sostenere ilitaliano ed in particolare due eccellenze del made in Italy,, con un finanziamento destinato alla realizzazione di investimenti in. Le risorse stanziate dal ministro Giancarlo Giorgetti, pari a complessivi, sono destinate a sostenereGli accordi puntano a realizzare l'ammodernamento dei processi produttivi delle due aziende, in modo da aumentare la produttività e migliorare la qualità dei prodotti, e garantire allo stesso tempo un incremento occupazionale e la salvaguardia di posti di lavoro esistenti."L'agroalimentare è una filiera industriale strategica del nostro Paese, che il Mise sostiene agevolando gli investimenti in tecnologie innovative con l'obiettivo di favorirne la crescita e la competitività su mercati", ha dichiarato il"I nuovi accordi di sviluppo industriale autorizzati dal ministro Giancarlo Giorgetti aiutano la filiera a restare competitiva e ad avere strumenti e tecnologie adatte per far sì che i nostri prodotti restino delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo", ha aggiunto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestaliPiù in dettaglio, l'accordo conpunta ad un ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Pavia, sia per quello che riguarda la produzione e commercializzazione di riso che di prodotti derivati, attraverso l'utilizzo di nuovi macchinari tecnologicamente innovativi. Gliammontano a circa, a sostegno dei quali il MISE mette a disposizione circa 8,2 milioni di euro, a fronte anche di un incremento occupazionale diL'accordo conpunta all'ammodernamento degli impianti e all'installazione di nuovi macchinari in tecnologie 4.0 nei siti di Ghemme (Novara) e negli altri stabilimenti dislocati tra Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, con l'obiettivo di incrementare i livelli produttivi, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi di produzione. Gliprogrammati ammontano a, a sostegno dei quali il MISE mette a disposizione 7,9 milioni di euro, con un incremento occupazionale di 14 lavoratori.01-02-2022 10:49