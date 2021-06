Agricoltura, aggiunti 92 milioni a fondo compensativo per riparto FEASR

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il, su proposta del Ministro delle Politiche Agricolei, ha approvato ia favore delle Regioni, per il riequilibrio finanziario tra i territori regionalirelative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale () per il biennio 2021 e 2022.Il decreto, quale quota di cofinanziamento nazionalegià stabilite per le Regioni e le Provincie Autonome, pari complessivamente addi euro.?Vengono così, come sancito dalla Conferenza delle Regioni nel 2014 al termine del settennato. Resta confermata la proposta di riparto del Ministero delle Politiche agricole e che prevede,. Il secondo anno, invece, il 70% di criteri storici e il 30% di criteri oggettivi per il riparto.In dettaglio, le nuove risorse andranno alla Campania (40 milioni), alla Sicilia (26 milioni), all'Umbria (19 milioni), alla Basilicata (5,6 milioni) e alla Calabria (1,4 milioni).18-06-2021 10:25