AgCom approva regolamento su equo compenso a editori

(Teleborsa) - Arriva ilrelativo al, a carico delle piattaforme web che ripubblicano contenuti giornalistici.Ora,dovrà versare all'editore proprietario dei diritti una, nella misura massima deldalla nuova pubblicazione, al netto di quelli da reindirizzamento e fatto salvo diverso accordo tra le parti.Il nuovo Regolamento AgCom, che si pone in linea con continuità con la direttiva europea sul Copyright recepita dall'Italia,dallo sfruttamento web di una "pubblicazione di carattere giornalistico", condei contenuti e quindi si basa su un metodo flessibile per la determinazione dell'equo compenso. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dall'avvio del negoziato, ciascuna parte potrà rivolgersi al Garante delle Comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso.Il regolamento - ha commentato la- "è un, che completa il quadro della disciplina di attuazione della Direttiva Copyright, recepita nel nostro ordinamento più di un anno fa. In un contesto procedurale con tempi e modalità certe, sarà finalmente possibile, anche nell'ecosistema digitale,nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete".Sul Regolamento AgCom si è espressa anche, sottolineando che questo ", alterato, negli ultimi anni, dalla diffusione da parte di alcuni operatori, di articoli di quotidiani e periodici senza il riconoscimento del dovuto corrispettivo agli editori e agli autori". Telpress, che nel 2012 è stata tra le prime agenzie a firmare il repertorio Promopress della Fieg e a credere nell'importanza della tutela del diritto d'autore, ha garantito sempre la puntuale osservanza dell'attuale normativa in materia di copyright.24-01-2023 13:37